Пострадала ни за что: сначала у спортсменки отобрали призовые и дисквалифицировали, а потом…

Postimees писал на прошлой неделе, как Маэль Вейр, победительница знаменитого Энгадинского марафона в Швейцарии, не прошла проверку на содержание фтора. Поначалу 21-летняя француженка лишилась призовых в размере 10 400 евро, также ей запретили участвовать в соревнованиях в следующем году.

Но сейчас ситуация смягчилась. Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что результат Вейр восстановят, поскольку процедура проверки лыж проводилась не по правилам.

«Да, меня назвали мошенницей. Это было больно, - призналась Вейре изданию Expressen после последнего этапа МК в сезоне в Фалуне, где она заняла 48-е место в гонке с масс-стартом на 20 км. - Мне было тяжело. Учитывая все, что произошло на прошлой неделе, у меня просто не было сил».

На банковский счет француженки, завоевавшей в феврале бронзу чемпионата мира U23, все же поступили призовые за соревнования в Энгадине.

«Теперь я очень счастлива. FIS и французская федерация мне во всем помогали», - рассказала спортсменка.

«Было сложно, но я получила помощь, чтобы бороться с несправедливостью. Теперь все хорошо», - добавила она.