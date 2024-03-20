В ходе переговоров по 14-му санкционному пакету Евросоюза министерства иностранных дел Эстонии и Латвии предложили включить в него ограничения, касающиеся экспорта марганцевой руды в Россию.

Ранее мы сообщали о том, что поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для военной промышленности, с начала войны выросли в геометрической прогрессии.

С 2023 года ее переправляли туда также через порт в Силламяэ, находящийся под опекой бывшего премьер-министра Тийта Вяхи.

Эта информация вызвала бурю возмущения в латвийских СМИ. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что применяемая для экспорта марганца схема «указывает на системные недостатки».

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Позавчера министр иностранных дел Латвии Кристьянис Кариньш сообщил в социальных сетях о том, что призвал коллег по ЕС начать работу над 14-м пакетом санкций против России.

«Латвия призывает включить в санкционный пакет марганцевую руду, поскольку Россия использует ее в военных целях», - добавил Кариньш.

По словам пресс-секретаря МИД Керстин Мересма, внешнеполитическое ведомство Эстонии выступило с аналогичным предложением.

Из двух миллионов тонн марганцевой руды, экспортированных в Россию в прошлом году, почти 90 процентов прошли через Эстонию и Латвию.

Главную роль здесь играют порты в Риге и Вентспилсе, а с 2023 года и порт в Силламяэ, где марганцевая руда хранится и разгружается, после чего по железной дороге попадает в Россию.

Марганец доставили на Челябинский завод, национализированный в феврале в интересах военной промышленности. Марганцевая руда транспортировалась в Россию через дочернее предприятие Латвийских государственных железных дорог LDz Logistika.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила TVNet, что если марганцевую руду или оксид алюминия не удастся включить в санкционный список, правительство Латвии «будет искать другие решения».