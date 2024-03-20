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Скандал ⟩ В Клиникуме Тартуского университета пытаются примирить враждующих коллег

rus.postimees.ee
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Клиникум Тартуского университета.
Клиникум Тартуского университета. Фото: Sille Annuk

Некоторое время назад в Клиникуме Тартуского университета разгорелся трудовой спор сразу по нескольким фронтам. Сейчас руководство Клиникума предпринимает все усилия, чтобы примирить враждующих коллег.

Как уверяет член правления Клиникума доктор Яан Сютт, цель всех вовлеченных в конфликт сторон состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойное лечение пациентов.

В начале марта мы сообщали, что большая часть сотрудников отделения экстренной медицины Клиникума Тартуского университета предложила инициировать вотум недоверия своему руководителю, в отделении которого, как утверждается, токсичная рабочая среда.

Более двадцати врачей подписали петицию, в которой выражают недовольство стилем управления заведующего отделением экстренной медицины доктора Сандера Покса и утверждают, что токсичная рабочая среда возникла из-за его стиля руководства.

В результате нормальная работа в отделении экстренной медицины некоторое время назад оказалась нарушена.

По мнению врачей, Покс постепенно сделал рабочую атмосферу токсичной и привел отделение к серьезным конфликтам.

Например, его обвиняют в том, что он использует только ту информацию, которая его устраивает, и игнорирует информацию, которую он не хочет слышать.

Покса также обвиняют в несправедливом увольнении одного врача и объявлении выговора еще двум медикам.

«Помимо врачей, в отделении также работает медперсонал и вспомогательно-воспитательный персонал, и благополучие всех этих сотрудников ценно для учреждения. Достижение эмоционального спокойствия в отделении чрезвычайно важно, при этом мы ожидаем и заботливого поведения не только по отношению к пациентам, но и по отношению к коллегам», - заявил ранее доктор Сютт.

К настоящему моменту руководство Клиникума встретилось со всеми участниками трудового спора.

Представители руководства говорят о желании восстановить трудовой мир, отмечая при этом, что «всем сторонам нужно время для разрешения ситуации».

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Как отмечает Кристьян Вассил, председатель совета Клиникума Тартуского университета, руководство предприятия очень серьезно относится к вопросу создания и поддержания здоровой и безопасной рабочей среды.

«Задача совета – ставить стратегические цели и оценивать их выполнение. Мы делаем это посредством плана развития», - добавил он.

По словам Вассила, будучи председателем совета, он старается быть в курсе всех событий и постоянно общается с правлением.

«Совет состоится 28 марта, и мы также обсудим этот вопрос», - пообещал Вассил.

По его словам, никакая внешняя помощь для достижения трудового мира на предприятии в настоящий момент не используется.

В то же время совет ищет решение для урегулирования спора в сотрудничестве с Тартуским университетом и Министерством социальных дел.

В Министерстве социальных дел заявили, что вопросы повседневного управления Клиникумом они не комментируют.

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