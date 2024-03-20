Скандал ⟩ В Клиникуме Тартуского университета пытаются примирить враждующих коллег

Как уверяет член правления Клиникума доктор Яан Сютт, цель всех вовлеченных в конфликт сторон состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойное лечение пациентов.

В начале марта мы сообщали, что большая часть сотрудников отделения экстренной медицины Клиникума Тартуского университета предложила инициировать вотум недоверия своему руководителю, в отделении которого, как утверждается, токсичная рабочая среда.

Более двадцати врачей подписали петицию, в которой выражают недовольство стилем управления заведующего отделением экстренной медицины доктора Сандера Покса и утверждают, что токсичная рабочая среда возникла из-за его стиля руководства.

В результате нормальная работа в отделении экстренной медицины некоторое время назад оказалась нарушена.

По мнению врачей, Покс постепенно сделал рабочую атмосферу токсичной и привел отделение к серьезным конфликтам.

Например, его обвиняют в том, что он использует только ту информацию, которая его устраивает, и игнорирует информацию, которую он не хочет слышать.

Покса также обвиняют в несправедливом увольнении одного врача и объявлении выговора еще двум медикам.

«Помимо врачей, в отделении также работает медперсонал и вспомогательно-воспитательный персонал, и благополучие всех этих сотрудников ценно для учреждения. Достижение эмоционального спокойствия в отделении чрезвычайно важно, при этом мы ожидаем и заботливого поведения не только по отношению к пациентам, но и по отношению к коллегам», - заявил ранее доктор Сютт.