Некоторое время назад в Клиникуме Тартуского университета разгорелся трудовой спор сразу по нескольким фронтам. Сейчас руководство Клиникума предпринимает все усилия, чтобы примирить враждующих коллег.
Скандал ⟩ В Клиникуме Тартуского университета пытаются примирить враждующих коллег
Как уверяет член правления Клиникума доктор Яан Сютт, цель всех вовлеченных в конфликт сторон состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойное лечение пациентов.
В начале марта мы сообщали, что большая часть сотрудников отделения экстренной медицины Клиникума Тартуского университета предложила инициировать вотум недоверия своему руководителю, в отделении которого, как утверждается, токсичная рабочая среда.
Более двадцати врачей подписали петицию, в которой выражают недовольство стилем управления заведующего отделением экстренной медицины доктора Сандера Покса и утверждают, что токсичная рабочая среда возникла из-за его стиля руководства.
В результате нормальная работа в отделении экстренной медицины некоторое время назад оказалась нарушена.
По мнению врачей, Покс постепенно сделал рабочую атмосферу токсичной и привел отделение к серьезным конфликтам.
Например, его обвиняют в том, что он использует только ту информацию, которая его устраивает, и игнорирует информацию, которую он не хочет слышать.
Покса также обвиняют в несправедливом увольнении одного врача и объявлении выговора еще двум медикам.
«Помимо врачей, в отделении также работает медперсонал и вспомогательно-воспитательный персонал, и благополучие всех этих сотрудников ценно для учреждения. Достижение эмоционального спокойствия в отделении чрезвычайно важно, при этом мы ожидаем и заботливого поведения не только по отношению к пациентам, но и по отношению к коллегам», - заявил ранее доктор Сютт.
К настоящему моменту руководство Клиникума встретилось со всеми участниками трудового спора.
Представители руководства говорят о желании восстановить трудовой мир, отмечая при этом, что «всем сторонам нужно время для разрешения ситуации».
Как отмечает Кристьян Вассил, председатель совета Клиникума Тартуского университета, руководство предприятия очень серьезно относится к вопросу создания и поддержания здоровой и безопасной рабочей среды.
«Задача совета – ставить стратегические цели и оценивать их выполнение. Мы делаем это посредством плана развития», - добавил он.
По словам Вассила, будучи председателем совета, он старается быть в курсе всех событий и постоянно общается с правлением.
«Совет состоится 28 марта, и мы также обсудим этот вопрос», - пообещал Вассил.
По его словам, никакая внешняя помощь для достижения трудового мира на предприятии в настоящий момент не используется.
В то же время совет ищет решение для урегулирования спора в сотрудничестве с Тартуским университетом и Министерством социальных дел.
В Министерстве социальных дел заявили, что вопросы повседневного управления Клиникумом они не комментируют.