Цахкна: ввоз российских продуктов питания следует запретить

В настоящее время санкции ЕС распространяются только на морепродукты и алкоголь.

В понедельник Маргус Цахкна принял участие во встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, где обсуждалось введение 14-го пакета санкций против России.

Цахкна отметил, что к Беларуси должны быть применены те же санкции, что и к России, чтобы через Беларусь нельзя было провозить запрещенные товары.

Несколько крупных эстонских продуктовых сетей, таких как Maxima, Coop и Selver, отказались от российских товаров сразу после вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года.

При этом, как пишет ERR, за время войны импорт ряда российских продуктов питания лишь увеличился.

К примеру, орехи, фрукты, томатные соусы и горчицу в основном до сих пор привозят из России.

В настоящее время из России в Евросоюз можно ввозить продукты питания, за исключением алкоголя и морепродуктов.

В числе прочего, из России можно также ввозить одежду, технику, книги и журналы.

Среди наиболее важных товаров, находящихся под санкциями, — нефть, металлы и древесина.

Министр иностранных дел сообщил, что Эстония также предложила ввести полное торговое эмбарго со стороны Евросоюза.

«Это было бы самым очевидным решением, когда весь Евросоюз закроет торговлю с Россией», - считает Цахкна.

В то же время, по его словам, среди стран ЕС по этому вопросу пока нет никакого консенсуса.