Компанейский и общительный кот Каспар ищет новых хозяев

Почти год жизни Каспара прошел в приемной семье, где он научился доверять людям и потихоньку набирался смелости.

Последние несколько месяцев он жил в настоящем доме. Однако помимо него там есть еще два взрослых кота, которым не нравится чрезмерная потребность Каспара во внимании.

Теперь Каспару нужен новый дом. Ему прекрасно подойдет семья, где уже есть общительные и дружелюбные животные.

Каспар в буквальном смысле хочет быть центром кошачьей компании, активно играть и общаться.

Поэтому его поведение может раздражать других котов, которые ценят свое личное пространство.

Поначалу Каспар выглядит скромнягой, но как только он осваивается в новой семье, он просто излучает очарование и шарм.

Сейчас Каспар находится на передержке в Таллинне, он прошел все необходимые процедуры, вакцинирован и чипирован, ему примерно 2-3 года.

Единственное, чего не хватает этому замечательному компанейскому коту, так это настоящего дома.

Если вы хотите предложить Каспару дом, заполните форму на сайте приюта Cats Help.