Центральное объединение профсоюзов Финляндии: политические забастовки продолжатся

«Мы должны продолжать забастовки без перерыва», - заявил Элоранта.

В частности, Индустриальный профсоюз и профсоюз работников автотранспорта AKT сообщили о забастовках с 25 по 31 марта.

«Кризис на рынке труда вызван самим правительством», - уверен председатель Индустриального профсоюза Рику Аалто.

Лидеры SAK назвали сегодняшние дискуссии с министром труда Арто Сатоненом (Коалиционная партия) разочарованием.

В настоящее время забастовкой охвачены 7000 членов Индустриального Профсоюза, Профсоюза работников автотранспорта AKT, Профсоюза работников сферы услуг PAM, Профсоюза строителей, Профсоюза работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL и Профсоюза электриков.

Премьер-министр Петтери Орпо (Коалиционная партия) и министр труда Арто Сатонен сожалеют о решении SAK. По их мнению, продолжение забастовок не является правильным решением в данной ситуации.

Ранее Rus.Postimees спросил у представителя крупнейшего финского профсоюза SAK о роли эстонских рабочих в протестах, рисках для нашей страны и границах решительности бастующих.