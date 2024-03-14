Очередная и на этот раз двухнедельная забастовка финских рабочих грозит остановкой общественного транспорта новой страны НАТО. Некому развозить топливо. Бастуют, в том числе, сотрудники портов и компаний операторов паромов между столицами Эстонии и Финляндии. Мы спросили у представителя крупнейшего финского профсоюза SAK о роли эстонских рабочих в протестах, рисках для нашей страны и границах решительности бастующих.
Интервью с протестующим ⟩ Паромы между Таллинном и Хельсинки встанут из-за забастовки?
Власти Финляндии продолжают игнорировать требования протестующих членов профсоюзов. Рабочие продолжают бастовать. О причинах, масштабах и последствиях происходящего Rus.Postimees поговорил с главой международного отдела Центральной организации финских профсоюзов SAK Пеккой Ристеля.
- Все пишут новости о забастовке в Финляндии, которая продлится до конца следующей недели, но почти никто не пишет, чего конкретно хотят протестующие. Чего вы добиваетесь от правительства Петтери Орпо? Когда и какие были приняты правительством решения, которые привели к забастовке?
- Наше главное требование простое: мы хотим, чтобы правительство провело переговоры с профсоюзами о более сбалансированном пакете реформ. В нынешнем виде есть планы, которые частично уже приняты парламентом. Например, решения правительства резко ослабят благосостояние безработных, подорвут позиции работников на переговорах об условиях труда путем изменения системы коллективных переговоров и ограничения права на забастовку, а также напрямую будут ущемлять некоторые права рабочих. Смотрите полное изложение наших опасений на нашем сайте: Серьезные основания (текст на русском языке - прим.ред.).
- Почему в забастовке принимают участие представители столь разных отраслей экономики страны? Это можно объяснить силой профсоюзов на местах, или не это главное?
- Многие предложения правительства затрагивают всех сотрудников; либо напрямую (например, при ослаблении роли профсоюзов и отраслевых коллективных договоров), либо потенциально (при сокращении пособий по безработице или пособий на образование взрослых). Поэтому практически все профсоюзное движение, которое в Финляндии представляет большинство всех работников, выступает против планов правительства, или, по крайней мере, многие из них. Но, конечно, чтобы иметь возможность присоединиться к забастовкам, рабочим также нужны сильные профсоюзы на всех уровнях, от местного до национального, для организации забастовок и поддержки забастовщиков. И это то, что мы имеем.
- Какие отрасли затронуты забастовкой сегодня? Сколько бастует рабочих, предприятий, территорий? Как меняется динамика: бастующих все больше, или их число скорее сокращается каждый день?
- На этот раз бастуют около 7000 рабочих. Точных цифр по предприятиям у меня нет, но забастовки охватывают десятки, если не сотни рабочих мест. На этот раз количество бастующих меньше, чем во время последней волны забастовок, поскольку забастовки сосредоточены на грузовом транспорте, экспорте и некоторых экспортных отраслях. Ранее забастовки были направлены также, например, на некоторые государственные службы и розничную торговлю.
- На каких условиях забастовка может быть прекращена досрочно?
- Как только правительство подаст сигнал о своей готовности вести с нами переговоры, забастовки прекратятся.
- Как сегодня выглядят переговоры с правительством? Как часто происходят контакты власти с профсоюзами?
- Настоящих переговоров у нас до сих пор не было. Трехсторонние правительственные рабочие группы, включающие представителей профсоюзов и работодателей, обсудили реформы, но ни одно из предложений профсоюзов не было принято во внимание. Была также встреча премьер-министра с организациями рынка труда, но это тоже был лишь обмен мнениями, а не переговоры.
- То есть серия забастовок, которая сотрясает всю страну уже несколько недель, никак не влияет на позицию правительства?
- Их позиция неизменна.
- В случае, когда правительство стоит на своем, как и вы стоите на своем, каким может быть компромисс?
- Мы считаем, что компромисс возможен, и предложили провести переговоры по нему. Мы озвучили и опубликовали список предложений еще в начале марта. Многие предложения правительства могли бы быть сбалансированными, и цели правительства по улучшению состояния финской экономики могли бы быть достигнуты более справедливым и устойчивым путем. Но до сих пор правительство отказывается вести переговоры.
- Ваша забастовка угрожает уже на этой неделе остановить общественный транспорт в центре страны из-за нехватки топлива, которое не доставляется потребителям, сообщают ваши государственные СМИ. В случае с Финляндией такое воздействие на обычных людей скорее усиливает ваш протест, или скорее ослабляет? Вас же легко упрекнуть, что вы уже портите жизнь обычных людей из-за абстрактных страхов по поводу завтрашнего дня.
- Понятно, что такого рода возможные воздействия могут вызвать недовольство людей. Мы это понимаем и не хотим создавать проблемы. Однако мы считаем, что в этой ситуации у нас нет другого выбора, чтобы попытаться усадить правительство за стол переговоров. И хотя наши опасения сегодня могут показаться абстрактными, довольно скоро наступит время, когда многие обычные люди почувствуют их негативное влияние в своей повседневной жизни. И до сих пор больше людей поддерживают забастовки, чем противостоят им.
- Как закрытие восточной границы влияет на настроения протестующих? Не функционирующая граница с Россией оказывает экономическое влияние на ваше положение и, как следствие, на готовность противопоставлять себя действующему правительству?
- Для нас это отдельные вопросы. И мы не слышали о беспокойстве среди наших членов по этому поводу. Но, конечно, нас беспокоит то, что правительство продвигает свои весьма вызывающие разногласия реформы в такой геополитической ситуации, как нынешняя. Высокий уровень доверия между людьми на протяжении десятилетий был сильной стороной Финляндии, и мы бы предпочли, чтобы так и оставалось.
«Мышление о России навсегда изменилось, и оно уже не вернется к прежнему», - говорил Rus.Postimees о настроениях финских политиков накануне недавних выборов президента профессор современной истории и директор по парламентским исследованиям Университета Турку Маркку Йокисипиля.
- Влияет ли на настроения протестующих вступление Финляндии в НАТО?
- Эти вопросы не были связаны ни в одной из дискуссий, которые я слышал. Поддержка членства Финляндии в НАТО среди населения очень высока.
- Вы будете рады, если ваша активность приведет к отставке правительства Орпо и досрочным парламентским выборам?
- Наша цель - провести честные переговоры о реформах рынка труда и социального обеспечения. Мы не пытаемся заставить правительство уйти в отставку.
- Новый президент Финляндии Александр Стубб на чьей стороне?
- Он не принимает чью-либо сторону, и это понятно, поскольку роль президента сосредоточена на внешней политике, а не на внутренней.
- Чем ваша забастовка опасна для жителей Эстонии? Мы знаем, что в забастовке в том числе участвуют сотрудники таких компаний, как Neste и Viking Line, которые активно работают в Эстонии.
- Трудно увидеть заметные последствия, не говоря уже об опасностях для эстонцев. Тем более что нынешняя волна забастовок не затрагивает пассажирские перевозки. И, в любом случае, профсоюзы всегда будут следить за тем, чтобы забастовки не угрожали безопасности людей, и при необходимости будут сотрудничать в этом с органами государственной власти.
- Какую долю в профсоюзах Финляндии занимают выходцы из Эстонии и других стран Балтии?
- К сожалению, у меня нет цифр по этому поводу. Но я могу сказать, что рабочих из Эстонии среди членов профсоюзов довольно много. Особенно в определенных секторах, таких как строительство и частные услуги.
- Насколько активно рабочие из Эстонии и других стран Балтии участвуют в забастовке?
- У меня нет информации об этом. Но я не вижу никакой причины, почему бы они не участвовали так же, как все остальные, будучи членами профсоюза. Некоторые рабочие из Эстонии даже являются очень активными членами своих профсоюзов.
- Профсоюзы Финляндии не боятся неправовых последствий? Звучат ли угрозы в адрес инициаторов забастовки или бастующих рабочих?
- Общая атмосфера в финской политике и обществе стала более напряженной, а язык, используемый в публичных и частных дискуссиях, стал более агрессивным. Имеются также отдельные случаи незаконных угроз, о которых сообщается в полицию. Но в целом обычные люди в Финляндии по-прежнему участвуют в забастовках, и большинство людей понимает, что это нормальная часть демократии. Агрессивные и угрожающие сообщения, хотя и серьезны, представляют собой незначительное меньшинство.
Нынешняя забастовка в Финляндии продлится до конца следующей недели. Она началась 11 марта и, если правительство не начнет переговоры, завершится лишь 24 марта.