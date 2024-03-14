Интервью с протестующим ⟩ Паромы между Таллинном и Хельсинки встанут из-за забастовки?

- Какие отрасли затронуты забастовкой сегодня? Сколько бастует рабочих, предприятий, территорий? Как меняется динамика: бастующих все больше, или их число скорее сокращается каждый день?

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- На этот раз бастуют около 7000 рабочих. Точных цифр по предприятиям у меня нет, но забастовки охватывают десятки, если не сотни рабочих мест. На этот раз количество бастующих меньше, чем во время последней волны забастовок, поскольку забастовки сосредоточены на грузовом транспорте, экспорте и некоторых экспортных отраслях. Ранее забастовки были направлены также, например, на некоторые государственные службы и розничную торговлю.

- На каких условиях забастовка может быть прекращена досрочно?

- Как только правительство подаст сигнал о своей готовности вести с нами переговоры, забастовки прекратятся.

- Как сегодня выглядят переговоры с правительством? Как часто происходят контакты власти с профсоюзами?

- Настоящих переговоров у нас до сих пор не было. Трехсторонние правительственные рабочие группы, включающие представителей профсоюзов и работодателей, обсудили реформы, но ни одно из предложений профсоюзов не было принято во внимание. Была также встреча премьер-министра с организациями рынка труда, но это тоже был лишь обмен мнениями, а не переговоры.

В дни масштабной забастовки в Финляндии премьер Петтери Орпо предпочитает всматриваться в сторону слушателей дебатов «Это Европа», которые проходят в Европейском парламенте в Страсбурге, Франция, 13 марта 2024 года. Фото: AFP / Scanpix

- То есть серия забастовок, которая сотрясает всю страну уже несколько недель, никак не влияет на позицию правительства?

- Их позиция неизменна.