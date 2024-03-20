Рийгикогу принял решение расторгнуть договор о правовой помощи между Эстонией и Россией

Поводом к такому решению стала развязанная Россией полномасштабная война против Украины и продолжающаяся агрессия против украинского государства. За принятие закона проголосовали 52 члена Рийгикогу.

Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией вступил в силу 19 марта 1995 года и автоматически продлевается каждые пять лет. Для денонсации договора следует уведомить об этом другую сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего периода действия договора.

Нынешний пятилетний период завершится 18 марта 2025 года. Таким образом, ноту о денонсации необходимо передать России до 18 сентября 2024 года.

В пояснительной записке к решению Рийгикогу говорится, что агрессивная война России в Украине является фундаментальным нарушением принципов международного права, в том числе Устава ООН.

«Согласно Уставу ООН, все члены ООН должны воздерживаться в своих международных отношениях от применения силы против территориальной целостности и политической независимости любого государства. С 24 февраля 2022 года Россия совершила серьезные военные преступления, нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Украине», - говорится в пояснительной записке.

«С 16 мая 2022 года Россия исключена из Совета Европы, и в связи с этим не находит применение Конвенция о защите прав и основных свобод человека. Пока продолжается полномасштабная агрессивная война России в Украине, Эстония будет продолжать усилия по изоляции агрессора на международной арене и поддерживать двусторонние отношения с Россией только на уровне абсолютного минимума. Необходимым условием договора о правовой помощи является доверие к правовой системе другого государства, а поскольку доверия к российской правовой системе нет, Эстония расторгает договор о правовой помощи», - отмечается в записке.

С денонсацией договора о взаимной правовой помощи Россия станет третьей страной, с которой у Эстонии не будет особого режима урегулирования правовых вопросов, а в гражданских делах будут применяться нормы международного частного права.

Прекращение действия договора о правовой помощи не препятствует дальнейшему сотрудничеству между Эстонией и Россией и в уголовных делах, поскольку по-прежнему можно будет опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками.

Rus.Postimees ранее уже спросил у юристов, которые сейчас ведут свою практику в Эстонии, о том, кого в первую очередь коснутся грядущие изменения.