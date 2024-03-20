Путин получил более 70% голосов на выборах за рубежом. Однако не все так однозначно

Согласно данным ЦИК, Владимир Путин получил 72,3% голосов. Второе место занял Владислав Даванков, набравший 16,65%. У Николая Харитонова - 2,22%, у Леонида Слуцкого - 1,97%.

Даванков набрал больше голосов, чем Путин, в 15 странах Европы, в Аргентине, Парагвае и Израиле. Самые высокие результаты представитель «Новых людей» получил в Сербии и в Черногории, там его поддержали более двух третей избирателей.

Недействительными за рубежом были признаны 6,8% бюллетеней. Всего за пределами России проголосовали более 383 тысяч человек.

По итогам голосования, в минувшее воскресенье в посольстве России на улице Пикк в Таллинне, а в 2024 году это было единственное место на территории Эстонии, где россияне могли проголосовать, Владимир Путин набрал 75,22% голосов. В 2018 году результаты Путина на избирательных участках в Эстонии превышали 90%.