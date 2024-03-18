Путин упал. Итоги голосования в Эстонии на выборах президента РФ 17 марта

По итогам голосования, в минувшее воскресенье в посольстве России на улице Пикк в Таллинне, а в 2024 году это было единственное место на территории Эстонии, где россияне могли проголосовать, Владимир Путин набрал 75,22% голосов. В 2018 году результаты Путина на избирательных участках в Эстонии превышали 90%.

На втором месте по итогам голосования оказался депутат Госдумы Владислав Даванков - 12,76%. На третьем - коммунист Харитонов - 2,05%. Преемник Жириновского Слуцкий - последний. Он набрал в Эстонии 0,78% голосов пришедших на выборы.

При этом явка в Эстонии в 2024 году, как мы и сообщали предварительно еще вечером в воскресенье, упала в сравнении с выборами 2018 года в разы.

Данные итогов голосования в посольстве России в Таллинне 17 марта 2024 года. Фото: сайт ЦИК РФ

17 марта в посольстве РФ проголосовали всего 2438 человек, что в пять раз меньше, чем в 2018 году, когда в посольство пришел 12 961 гражданин РФ. В 2018 году в Эстонии работали избирательные участки в Нарве и Тарту, где проголосовали еще 13 339 россиян. Генконсульства в Нарве и Тарту были закрыты весной 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине.

В 2024 году Россия открыла несколько временных избирательных участков прямо на восточной границе. Сколько человек проголосовало там, неизвестно, но Rus.Postimees сообщал в выходные, что заметного потока желающих проголосовать в Ивангороде и Печорах не наблюдалось.

Читайте репортаж Rus.Postimees о том, как прошло 17 марта 2024 года на улице Пикк, где продолжает свою работу посольство РФ.

Разыскиваемый международным уголовным судом в Гааге за военные преступления в Украине Путин будет считать себя легитимным президентом РФ как минимум до 2030 года. По официальным данным ЦИК, по итогам подсчета голосов со всех участков, которые работали в России и вне ее границ, Владимир Путин набрал более 87% голосов.