Фото ⟩ «Там пусто». Из Эстонии никто не идет голосовать в Печоры, а журналистов задерживают

Автобус для голосования на границе Фото: Избирательная комиссия Печорского района Псковской области

Журналисты уточнили, что после общения с полицейскими в анонимных телеграм-каналах, известных незаконными призывами, были опубликованы фотографии личных удостоверений журналистов, которые они предъявили после срыва съемок на Куничиной горе.

Фотографий с этого участка для голосования от самих избирателей в Сети не нашлось. Но есть кадры из автобусов для голосования на границе с эстонией, которые опубликовала избирательная комиссия Печорского района Псковской области. На них видны сами сотрудники избиркома.

Сотрудницы избирательной комиссии Печорского района Псковской области в пустом автобусе на границе с Эстонией. Фото: Избирательная комиссия Печорского района Псковской области

На единственном фото с избирателями запечатлен пожилой мужчина.

Мужчина голосует в автобусе на границе с Эстонией. Фото: Избирательная комиссия Печорского района Псковской области

«Были там вчера. Там пусто. Если кто-то и был в этом автобусе, то буквально 1-2 человека. Никакой очереди не было», - рассказал Rus.Postimees один из очевидцев.

Другой наш собеседник, знакомый с принципами работы «вертикали власти» в Псковской области, пояснил нервную реакцию чиновников на независимых журналистов именно отсутствием людей.

«Эти автобусы - это скорее пропагандистская история. Нужно показать, что жители стран НАТО идут голосовать за Путина. А они не идут. Вот и нервничают. Но государственные российские медиа покажут нужную властям картинку в любом случае», - уверен наш источник.

О том, что люди неохотно идут голосовать в Россию из Эстонии в пятницу, рассказал корреспондент Rus.Postimees в Нарве.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) ранее сообщал Rus.Postimees, что готов к провокациям во время походов жителей Эстонии на избирательные участки в РФ.

Читайте также Эстония Полиция Эстонии готова штрафовать участников голосования за Путина в случае нарушений

В PPA подтвердили, что символика этих выборов может стать проблемой для тех, кто вернется после голосования, так как она схожа с запрещенной.