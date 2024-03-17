Псковская полиция не позволила независимым журналистам сфотографировать временный пункт для голосования на погранпереходе Куничина Гора - Койдула на восточной границе рядом с городом Печоры. Наши источники говорят, что таким образом пытаются скрыть отсутствие голосующих из Эстонии.
Фото ⟩ «Там пусто». Из Эстонии никто не идет голосовать в Печоры, а журналистов задерживают
Полиция Псковской области мешает независимым российским журналистам фиксировать работу временных избирательных участков на границе с Эстонией. Накануне в Печорах были задержаны журналисты местного издания «Эхо Псковы», которые приехали подготовить сюжет о том, как работает мобильный избирательный участок около международного автомобильного пункта пропуска «Куничина гора».
«Около мобильного избирательного участка находились сотрудники полиции, руководитель окружной администрации и чиновники избирательных комиссий Печорского района и Псковской области, у которых появление журналистов вызвало недовольство. Журналистам «Эха Псковы» сначала запретили вести фото- и видеосъемку избирательного участка, а затем, после того, как мы разъяснили наши законные права, предложили проехать в УМВД России по Печорскому району. Мы приехали в полицию на своем транспорте. В течение почти четырех часов мы давали пояснения сотрудникам полиции и пограничной службы», - сообщило издание.
«Эхо Псковы» уточняет, что автобус для голосования на погранпереходе «Куничина гора», находится за пределами пограничной зоны, а доступ к мобильным избирательным участкам является свободным и законом не ограничен. Тем не менее журналистам было заявлено, что при попытке повторной съемки мобильного избирательного участка они снова будут задержаны, несмотря на отсутствие правовых оснований.
«Представитель Избирательной комиссии Псковской области лично присутствовал рядом с мобильным избирательным участком и возражал против нашей работы. Вопрос о том, насколько открытыми являются выборы при невозможности для граждан законным путем провести съемку избирательных участков, является риторическим», - уточнили в «Эхо Псковы».
Журналисты уточнили, что после общения с полицейскими в анонимных телеграм-каналах, известных незаконными призывами, были опубликованы фотографии личных удостоверений журналистов, которые они предъявили после срыва съемок на Куничиной горе.
Фотографий с этого участка для голосования от самих избирателей в Сети не нашлось. Но есть кадры из автобусов для голосования на границе с эстонией, которые опубликовала избирательная комиссия Печорского района Псковской области. На них видны сами сотрудники избиркома.
На единственном фото с избирателями запечатлен пожилой мужчина.
«Были там вчера. Там пусто. Если кто-то и был в этом автобусе, то буквально 1-2 человека. Никакой очереди не было», - рассказал Rus.Postimees один из очевидцев.
Другой наш собеседник, знакомый с принципами работы «вертикали власти» в Псковской области, пояснил нервную реакцию чиновников на независимых журналистов именно отсутствием людей.
«Эти автобусы - это скорее пропагандистская история. Нужно показать, что жители стран НАТО идут голосовать за Путина. А они не идут. Вот и нервничают. Но государственные российские медиа покажут нужную властям картинку в любом случае», - уверен наш источник.
О том, что люди неохотно идут голосовать в Россию из Эстонии в пятницу, рассказал корреспондент Rus.Postimees в Нарве.
Департамент полиции и погранохраны (PPA) ранее сообщал Rus.Postimees, что готов к провокациям во время походов жителей Эстонии на избирательные участки в РФ.
В PPA подтвердили, что символика этих выборов может стать проблемой для тех, кто вернется после голосования, так как она схожа с запрещенной.
Тем временем в Таллинне в посольство России выстроилась очередь. Мы следим за этими выборами в специальном блоге - Выборы Путина: что происходит на избирательных участках в России и Эстонии.