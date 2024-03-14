«Любые символы, поддерживающие агрессию, запрещены, независимо от того, как именно они представлены. Будь то настоящая или нарисованная георгиевская ленточка, санкции в отношении человека ее использующего не различаются. То же самое с запрещенными символами, которые использует в своей пропаганде Россия. Суммы штрафов также не изменились: закон предусматривает денежное наказание в размере до 1200 евро за публичную демонстрацию запрещенной символики», - прокомментировал Rus.Postimees этот вопрос и руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель.

Низкий старт

«Всем, покидающим Эстонию людям, мы задаем стандартный вопрос о цели визита. Если человек идет на выборы, мы напомним ему общую рекомендацию не посещать Россию. Победитель выборов в РФ давно известен, и ваш голос никак не сможет на это повлиять», - добавил Пургель.

Руководитель Бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель: «Суть вопроса в том, направила ли Россия в Эстонию группу людей, чтобы подорвать возможности эстонского пограничного контроля». Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Каким может быть пассажиропоток 15-17 марта через пешеходную зону моста над Наровой, в PPA прогнозировать не стали, но сообщили, что с 1 февраля 2024 года, после закрытия движения между странами для автотранспорта в связи с ремонтом погранпункта в Ивангороде, границу ежедневно пересекают 3500-4000 раз в обе стороны.

«То есть, примерно 1500-2000 раз в одном направлении. Следует учитывать, что мы говорим именно о пересечениях, а не о людях – один и тот же человек может несколько раз пересечь границу в течение дня. Эти цифры сравнимы с данными за прошлой год, когда проходимость пограничного пункта была такой же», - сообщили Rus.Postimees в PPA.

По состоянию на 15 февраля в Эстонии на основании действующего вида на жительство или права проживания проживали 83 507 российских граждан, из которых 73 772 обладали долгосрочным видом на жительство.