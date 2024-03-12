«Это попытка создать неприязнь к эстонскому правительству». Лаури Ляэнеметс объяснил свой розыск в России

Эти вопросы были заданы сразу после появления новости о том, что Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск российским МВД, но до того, как стало известно, что министр внутренних дел Эстонии попал 12 марта в списки МИД России с теми, кому запрещен въезд в РФ.



- Как к новости об объявлении вас в розыск в РФ относится МВД Эстонии?

- На деятельность Министерства внутренних дел Эстонской Республики подобные действия России не влияют. Скорее, это показывает, что МВД России не является серьезным институтом, когда его используют в пропагандистских целях для выдачи ордеров на арест иностранных политиков и высокопоставленных чиновников.

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- Какое отношение вы имеете к теме переноса военных памятников времен советской оккупации, если вообще имеете?

- Возможно, речь идет об операции, состоявшейся в августе 2022 года, в ходе которой по решению правительства был перенесен ряд военных памятников Советского Союза, и я, в том числе, отвечал за их перемещение, как Министр внутренних дел.

- О чем вам говорит тот факт, что в список разыскиваемых одновременно объявлены 50 чиновников ЕС, в том числе чиновники из Латвии, Литвы, Польши и Чехии?

- Реального эффекта нет. Цель таких списков чисто пропагандистская, чтобы напугать и посеять гнев среди внутренней российской аудитории. Но, вероятно, и среди жителей других стран, живущих в бывшем информационном пространстве российского режима.

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- Можно ли считать это попыткой дестабилизировать эстонское общество по чувствительным для русскоязычной диаспоры темам?

- Несомненно, это попытка создать недоверие и неприязнь к эстонскому правительству у проживающего здесь меньшинства, которое по тем или иным причинам все еще серьезно относится к российскому информационному пространству и верит в него. К счастью, число этих людей в Эстонии в последние годы резко сократилось, потому что в контексте украинской войны российские новости и информационные каналы потеряли последнюю крупицу доверия.