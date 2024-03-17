Явка на выборах президента в Таллинне 17 марта 2024 года оказалась в разы меньше, чем в 2018 году.
В Таллинне проголосовали в пять раз меньше россиян, чем на прошлых выборах
Данные Rus.Postimees предоставили наблюдатели из организации «Голосуй за рубежом», которые все 12 часов голосования веди подсчет участников выборов. Они пересчитали всех, кто заходил в двери посольства РФ на улице Пикк. Это единственное место, где в 2024 году проходило голосование на президентских выборах России.
«Итоговая явка составила 2526 человек», - сообщили Rus.Postimees активисты после закрытия дверей посольства.
Очередь из желающих принять участие в этом голосовании, которая иногда растягивалась на несколько сотен метров, двигалась крайне медленно весь день.
В 2018 году на территории посольства России в Таллинне проголосовал 12 961 гражданин РФ. Rus.Postimees публиковал эти данные еще в 2023 году, когда стало известно о дате выборов 2024 года.
Таким образом только в посольстве в Таллинне явка упала больше чем в пять раз по сравнению с показателями 2018 года.
При этом стоит напомнить, что шесть лет назад россияне голосовали и на других избирательных участках в Эстонии. В генкосульстве РФ в Нарве тогда проголосовали 12 163 россиянина. Еще 1 176 человек проголосовали в дипмиссии в Тарту.
Генконсульства РФ в Нарве и Тарту были закрыты весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Правительство Эстонии не разрешило проведение голосования 2024 года нигде кроме посольства на улице Пикк.
Сколько людей 15-17 марта 2024 года проголосовали на временных избирательных участках около пограничных переходов на восточной границе в Ивангороде, Печорах и Шумилкино, пока не известно. Но наши источники в Печорах утром 17 марта сообщали, что автобус для голосования на границе стоял пустой. Читайте наш материал - «Там пусто». Из Эстонии никто не идет голосовать в Печоры, а журналистов задерживают. В Ивангород в субботу люди так же шли без ажиотажа.
Без учета тех, кто 15-17 марта проголосовал в автобусах в Нарве, Печорах и Шумилкино, явка 2024 года упала примерно в десять раз в сравнении с 2018 годом. Шесть лет назад общая явка составила 26 300 человек.
Процедура голосования в посольстве на улице Пикк прошла без заметных инцидентов, несмотря на проведение митинга противников режима Владимира Путина и агрессивное поведение отдельных граждан в адрес журналистов Rus.Postimees.
При этом в голосовании приняли участие отнюдь не только сторонники Путина. Среди пришедших были и те, кто разочаровался в нем за два года полномасштабной войны в Украине.
За ходом голосования в Таллинне мы следили в режиме онлайн весь день 17 марта.
Победа на этих выборах позволит Владимиру Путину оставаться президентом РФ до 2030 года.
По состоянию на 15 февраля в Эстонии на основании действующего вида на жительство или права проживания проживали 83 507 российских граждан, из которых 73 772 обладали долгосрочным видом на жительство.