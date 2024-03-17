В Таллинне проголосовали в пять раз меньше россиян, чем на прошлых выборах

Данные Rus.Postimees предоставили наблюдатели из организации «Голосуй за рубежом», которые все 12 часов голосования веди подсчет участников выборов. Они пересчитали всех, кто заходил в двери посольства РФ на улице Пикк. Это единственное место, где в 2024 году проходило голосование на президентских выборах России.

«Итоговая явка составила 2526 человек», - сообщили Rus.Postimees активисты после закрытия дверей посольства.



Очередь из желающих принять участие в этом голосовании, которая иногда растягивалась на несколько сотен метров, двигалась крайне медленно весь день.

Очередь в посольство РФ 17 марта объединила и путинистов и его непримиримых противников. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

В 2018 году на территории посольства России в Таллинне проголосовал 12 961 гражданин РФ. Rus.Postimees публиковал эти данные еще в 2023 году, когда стало известно о дате выборов 2024 года.

Итоги голосования за Путина в Эстонии в 2018 году. В Эстонии работали девять участковых избирательных комиссий: №№ УИК 8342-8350 (Таллинн: 42, 43, 44, 45; Тарту: 46; Нарва: 47, 48, 49, 50). Фото: сайт ЦИК РФ

Таким образом только в посольстве в Таллинне явка упала больше чем в пять раз по сравнению с показателями 2018 года.

При этом стоит напомнить, что шесть лет назад россияне голосовали и на других избирательных участках в Эстонии. В генкосульстве РФ в Нарве тогда проголосовали 12 163 россиянина. Еще 1 176 человек проголосовали в дипмиссии в Тарту.

Генконсульства РФ в Нарве и Тарту были закрыты весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Правительство Эстонии не разрешило проведение голосования 2024 года нигде кроме посольства на улице Пикк.