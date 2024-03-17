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В Таллинне проголосовали в пять раз меньше россиян, чем на прошлых выборах

Иван Скрябин
, журналист
Обновлено 17 марта 2024, 21:45
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Плюшевый мишутка упал лицом в брусчатку улицы Пикк около дверей попольства РФ в Таллинне, не дожидаясь окончания голосования на выборах президента 17 марта 2024 года.
Плюшевый мишутка упал лицом в брусчатку улицы Пикк около дверей попольства РФ в Таллинне, не дожидаясь окончания голосования на выборах президента 17 марта 2024 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Явка на выборах президента в Таллинне 17 марта 2024 года оказалась в разы меньше, чем в 2018 году.

Данные Rus.Postimees предоставили наблюдатели из организации «Голосуй за рубежом», которые все 12 часов голосования веди подсчет участников выборов. Они пересчитали всех, кто заходил в двери посольства РФ на улице Пикк. Это единственное место, где в 2024 году проходило голосование на президентских выборах России.

«Итоговая явка составила 2526 человек», - сообщили Rus.Postimees активисты после закрытия дверей посольства.

Очередь из желающих принять участие в этом голосовании, которая иногда растягивалась на несколько сотен метров, двигалась крайне медленно весь день.

Очередь в посольство РФ 17 марта объединила и путинистов и его непримиримых противников.
Очередь в посольство РФ 17 марта объединила и путинистов и его непримиримых противников. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

В 2018 году на территории посольства России в Таллинне проголосовал 12 961 гражданин РФ. Rus.Postimees публиковал эти данные еще в 2023 году, когда стало известно о дате выборов 2024 года.

Итоги голосования за Путина в Эстонии в 2018 году. В Эстонии работали девять участковых избирательных комиссий: №№ УИК 8342-8350 (Таллинн: 42, 43, 44, 45; Тарту: 46; Нарва: 47, 48, 49, 50).
Итоги голосования за Путина в Эстонии в 2018 году. В Эстонии работали девять участковых избирательных комиссий: №№ УИК 8342-8350 (Таллинн: 42, 43, 44, 45; Тарту: 46; Нарва: 47, 48, 49, 50). Фото: сайт ЦИК РФ

Таким образом только в посольстве в Таллинне явка упала больше чем в пять раз по сравнению с показателями 2018 года.

При этом стоит напомнить, что шесть лет назад россияне голосовали и на других избирательных участках в Эстонии. В генкосульстве РФ в Нарве тогда проголосовали 12 163 россиянина. Еще 1 176 человек проголосовали в дипмиссии в Тарту.

Генконсульства РФ в Нарве и Тарту были закрыты весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Правительство Эстонии не разрешило проведение голосования 2024 года нигде кроме посольства на улице Пикк.

Сколько людей 15-17 марта 2024 года проголосовали на временных избирательных участках около пограничных переходов на восточной границе в Ивангороде, Печорах и Шумилкино, пока не известно. Но наши источники в Печорах утром 17 марта сообщали, что автобус для голосования на границе стоял пустой. Читайте наш материал - «Там пусто». Из Эстонии никто не идет голосовать в Печоры, а журналистов задерживают. В Ивангород в субботу люди так же шли без ажиотажа.

Без учета тех, кто 15-17 марта проголосовал в автобусах в Нарве, Печорах и Шумилкино, явка 2024 года упала примерно в десять раз в сравнении с 2018 годом. Шесть лет назад общая явка составила 26 300 человек.

Процедура голосования в посольстве на улице Пикк прошла без заметных инцидентов, несмотря на проведение митинга противников режима Владимира Путина и агрессивное поведение отдельных граждан в адрес журналистов Rus.Postimees.

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При этом в голосовании приняли участие отнюдь не только сторонники Путина. Среди пришедших были и те, кто разочаровался в нем за два года полномасштабной войны в Украине.

За ходом голосования в Таллинне мы следили в режиме онлайн весь день 17 марта.

Победа на этих выборах позволит Владимиру Путину оставаться президентом РФ до 2030 года.

По состоянию на 15 февраля в Эстонии на основании действующего вида на жительство или права проживания проживали 83 507 российских граждан, из которых 73 772 обладали долгосрочным видом на жительство.

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