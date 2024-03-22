«Любовь сильнее всего»: жительница Эстонии полюбила «врага», и от нее отреклась семья

- Наоборот, очень интересно, что есть те, кто готов сегодня вслух говорить о мире. Вы сказали, что вы не одни такие?

- Да, много тех, кто боится… Я местная. По национальности я - армянка. Гражданка России. Родилась в Германии. С 1998 года живу здесь, в Эстонии. У меня постоянный вид на жительство. Мой муж - азербайджанец. Он гражданин Азербайджана. Он тоже давно здесь живет. Мы почти два года вместе. Только что у нас родился ребенок. Но с обеих сторон нас осуждают…

- Ваш брак зарегистрирован государственными органами Эстонии?

- Да.

- Так в чем проблема?

- Отец со мной не общается уже больше двух лет… Он сказал, что не хочет ничего знать обо мне до конца своей жизни… Ровно потому, что мой муж азербайджанец, а наши нации воюют. Я недавно ходила на маникюр. Мой специалист - азербайджанка. Она раньше встречалась с армянином. Ей ее семья так же запретила встречаться с любимым человеком. Она испугалась.

А я пошла дальше. Я родила сына 7 марта. Но со мной никто из моих родных не общается. От меня полностью отказались все мои родственники. Вот, в чем моя боль… Сын у меня азербайджанец. Там по отцу этот вопрос решается. И тут местные меня осуждают…

- Диаспоры?

- Да. И те, и те.