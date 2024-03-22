Минобороны РФ готовится к скрытой мобилизации для окружения Харькова. Об этом изданию «Вёрстка» рассказали сразу четыре собеседника в администрации президента и региональных правительствах, а также высокопоставленный сотрудник Минобороны. Всего в ближайшее время планируют набрать в армию минимум 300 тысяч человек — все они должны будут отправиться воевать с Украиной.
Россия объявит «мобилизацию 2.0»
Как сообщают журналисты «Вёрстки», первые, на ком сконцентрируют внимание военные части, это так называемые резервисты - мужчины, которые пребывают в запасе, но заключили контракт с Минобороны о включении в мобилизационный людской резерв. Они могут трудиться на любой работе, но дважды в год обязаны ездить на военные сборы, которые до 2022 года зачастую носили формальный характер. Таких в России около двух миллионов человек.
Начали обращать внимание и на россиян, которые не заключали контрактов с Минобороны, а просто находятся в запасе вооруженных сил. Первого марта Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан страны, находящихся в запасе, на военные сборы. К ним относятся и уволенные со службы, и учившиеся в военных вузах, и не прошедшие службу по любым причинам, и прошедшие альтернативную гражданскую службу, а также женщины с военной специальностью.
Попытаются отправить на войну и солдат срочной службы, у которых приближается дембель. «Задача - посадить на контракты тех, кто демобилизуется к апрелю, и тех, кто демобилизовался в прошлом году», - говорит источник, близкий к администрации президента. Их будут «уламывать всеми способами», подтверждает второй собеседник из АП.
Но, судя по происходящему в городских военкоматах и кадровых службах бюджетных учреждений, призывом резервистов и бывших срочников дело может не ограничиться.
«С конца февраля мы оформляем удостоверения об отсрочке от мобилизации для бюджетников и для некоторых оборонных предприятий», - рассказал «Вёрстке» медработник из военкомата на юго-западе Москвы. «Это все новые брони, тем, кому уже продляли в этом году, тоже делают новые. У нас лежат формы броней на несколько тысяч человек. Никто не говорит, что это для новой мобилизации, но зачем тогда ещё это делается, непонятно», - говорит он. С середины февраля - то есть уже месяц - оформляют новые брони и в военкомате другого района Москвы, подтвердил сотрудник, который работает там со времен первой мобилизации.
Сотрудник ГБУ «Жилищник» 20 марта в разговоре с «Вёрсткой» подтвердил, что им изготовили новые брони, которые обещали сделать в конце февраля. «Как говорят, это под мобилизацию. Причем у меня закончилась уже давно, и мне раньше не продляли. Другим продляли, но тоже сейчас по новой выдали. Начальство сказало, что все готово», - добавил он. Собеседник уточнил, что их военные билеты и удостоверения о брони от мобилизации «лежат у руководства», на руки их не выдают.
Высокопоставленные источники «Вёрстки», не скрываясь, называют все эти активные приготовления к весеннему призыву «мобилизацией 2.0». Переведенных на контракты срочников и неумелых резервистов отправят в том числе на южные границы России в части поддержки и в погранвойска — чтобы высвободить опытных военных для наступления на Харьков, пишет издание.
Собеседник «Вёрстки», работающий в одной из структур Западного военного округа, указывает, что мобилизовать необходимо 300 тысяч человек, и назвал дату — 25 марта, с которой предложил корреспонденту «делать, что хочешь».
Почти сразу после публикации этой статьи сайт «Вёрстки» перестал открываться.
Минобороны РФ в конце 2023 года впервые озвучило официальные цифры по числу мобилизованных граждан, которые с осени 2022 года воюют в Украине. Всего было призвано 302 503 человека из 1430 муниципальных образований (по данным «Медиазоны», более полумиллиона человек). И только 33 тысяч мобилизованных пришли в военкоматы самостоятельно, по доброй воле. Остальные не захотели или не смогли не заметить присланные повестки.