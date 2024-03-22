Россия объявит «мобилизацию 2.0»

Как сообщают журналисты «Вёрстки», первые, на ком сконцентрируют внимание военные части, это так называемые резервисты - мужчины, которые пребывают в запасе, но заключили контракт с Минобороны о включении в мобилизационный людской резерв. Они могут трудиться на любой работе, но дважды в год обязаны ездить на военные сборы, которые до 2022 года зачастую носили формальный характер. Таких в России около двух миллионов человек.

Начали обращать внимание и на россиян, которые не заключали контрактов с Минобороны, а просто находятся в запасе вооруженных сил. Первого марта Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан страны, находящихся в запасе, на военные сборы. К ним относятся и уволенные со службы, и учившиеся в военных вузах, и не прошедшие службу по любым причинам, и прошедшие альтернативную гражданскую службу, а также женщины с военной специальностью.

Попытаются отправить на войну и солдат срочной службы, у которых приближается дембель. «Задача - посадить на контракты тех, кто демобилизуется к апрелю, и тех, кто демобилизовался в прошлом году», - говорит источник, близкий к администрации президента. Их будут «уламывать всеми способами», подтверждает второй собеседник из АП.

Но, судя по происходящему в городских военкоматах и кадровых службах бюджетных учреждений, призывом резервистов и бывших срочников дело может не ограничиться.