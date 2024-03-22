Вадим Орлов уволен с поста руководителя Нарвского промпарка

Вадим Орлов возглавлял Нарвский промышленный парк почти 14 лет, сообщает ERR.

По словам Орлова, его уволили «в связи с реорганизацией по сокращению».

Орлов заявил, что сможет прокомментировать свое увольнение не раньше вторника, 26 марта.

На днях Вадим Орлов был исключен из Партии реформ.

Ранее Орлов, будучи членом совета Нарвского музея, выступил с критикой руководства музея.

В частности, Орлов вместе с еще одним членом совета Нарвского музея, Алексеем Мяги, потребовал объяснений по поводу информационных бюллетеней, сравнивавших события в Украине с мартовскими бомбардировками Нарвы 1944 года.

От руководителя Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой Мяги и Орлов также потребовали извинений.