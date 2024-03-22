Каллас объявит имя кандидата в министры юстиции на выходных

Кая Каллас, которая также является лидером Партии реформ, подтвердила, что кандидат на пост министра юстиции у нее уже имеется, информирует ERR.

По словам премьер-министра, у потенциального нового министра юстиции «высшее юридическое образование».

«Прежде всего, мы побеседуем с членами правления Партии реформ, а затем обнародуем это. Настолько быстро, насколько это возможно. Это будет в эти выходные», - заявила Каллас.

Правление Партии реформ соберется в субботу в 11 часов утра.

В понедельник Каллас встретится с президентом Аларом Карисом, чтобы проинформировать его об отставке Калле Лаанета и представить новую кандидатуру на пост министра юстиции.

Нынешний министр юстиции Калле Лаанет принял решение уйти в отставку неделю назад, после того, как стало известно, что он снимал квартиру у своего пасынка, компенсируя стоимость аренды за государственный счет.

По информации Департамента полиции и погранохраны (PPA), в отношении Калле Лаанета инициировано производство о проступке по статье Закона о борьбе с коррупцией, которая касается нарушения ограничения деятельности.