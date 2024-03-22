Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обещает объявить в выходные имя кандидата на пост министра юстиции.
Каллас объявит имя кандидата в министры юстиции на выходных
Кая Каллас, которая также является лидером Партии реформ, подтвердила, что кандидат на пост министра юстиции у нее уже имеется, информирует ERR.
По словам премьер-министра, у потенциального нового министра юстиции «высшее юридическое образование».
«Прежде всего, мы побеседуем с членами правления Партии реформ, а затем обнародуем это. Настолько быстро, насколько это возможно. Это будет в эти выходные», - заявила Каллас.
Правление Партии реформ соберется в субботу в 11 часов утра.
В понедельник Каллас встретится с президентом Аларом Карисом, чтобы проинформировать его об отставке Калле Лаанета и представить новую кандидатуру на пост министра юстиции.
Нынешний министр юстиции Калле Лаанет принял решение уйти в отставку неделю назад, после того, как стало известно, что он снимал квартиру у своего пасынка, компенсируя стоимость аренды за государственный счет.
По информации Департамента полиции и погранохраны (PPA), в отношении Калле Лаанета инициировано производство о проступке по статье Закона о борьбе с коррупцией, которая касается нарушения ограничения деятельности.