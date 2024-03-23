Будущий министр юстиции: «Мне нравится слушать людей умнее меня»

Широкая общественность читает новости о будущем министре юстиции, в то время как сам Мадис Тимпсон находится дома, в Вильянди.

Его трехлетний сынишка с нетерпением ждет возможности поиграть с отцом в мяч.

По словам Тимпсона, если его назначат-таки министром юстиции, его дом обязательно останется в Вильянди.

Как отмечает Тимпсон, в пользу его кандидатуры можно привести несколько аргументов: имеет высшее юридическое образование, много лет проработал в Министерстве юстиции и обладает управленческим опытом на посту мэра.

«Я определенно командный игрок», - говорит Тимпсон, поясняя, что считает себя, скорее, человеком, готовым идти на компромисс.

«И мне нравится слушать людей умнее меня – в Эстонии их наверняка немало», - дополняет картину мэр Вильянди.

О том, что между нынешним министром юстиции Калле Лаанетом и генпрокурором Андресом Пармасом существуют трения, Мадис Тимпсон наслышан.

На вопрос, каким образом будущий министр намерен восстановить рабочий мир с прокуратурой, Тимпсон отвечает, что это выяснится в рабочем порядке.

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«Я не занимаю чью-либо сторону, потому что, как подсказывает мне мой опыт юриста, не следует слишком много размышлять до тех пор, пока не ознакомишься с файлами или материалами. Это то, что я пытаюсь сделать. Я по-прежнему заинтересован в том, чтобы в системе правосудия у нас восстановился юридический мир», - подчеркивает он.

Тимпсон обещает обязательно поговорить с Пармасом, который был его однокурсником.

В то же время, по словам кандидата на пост министра юстиции, это еще не повод закрывать глаза на возможные проблемы.

«Личную и профессиональную жизнь все равно приходится разделять», - подчеркивает Мадис Тимпсон.

К чему Тимпсон стремится на своей новой должности?

«Моя цель - сделать правовую систему Эстонии лучшей в мире», - говорит он.

К примеру, по словам Тимпсона, одной из его задач может стать упразднение судебных округов – это, предположительно, приведет к ускорению судебных разбирательств и лучшему распределению ресурсов.