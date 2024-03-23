Депутаты Госдумы намерены «глубоко проработать» вопрос о смертной казни в России

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема безусловно будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», - цитирует РИА Новости заявление Васильева.

После теракта в «Крокус Сити Холле» российские политики и общественные деятели сделали ряд заявлений с требованием вернуть смертную казнь в стране.

С 1997 в России действует мораторий на смертную казнь.

О необходимости отменить мораторий высказались, в частности, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, замглавы комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин, депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий, советник генерального прокурора России Наталья Поклонская, директор ТНТ Тина Канделаки.

Как отмечает «Медуза», если российские власти решат отменить мораторий на смертную казнь, то согласно положениям Уголовного кодекса, эту меру можно будет применить только к тем, кто совершит преступления в будущем.