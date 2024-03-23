Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ) выпустила расширенное заявление в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Московской области.
«Исламское государство»: в нападении участвовали четверо боевиков
Как передает «Медуза», заявление обнародовано близким к группировке агентством «Амак».
Оно появилось в основном канале ИГ на платформе Telegram 23 марта.
В заявлении ИГИЛ отмечается, что теракт в «Крокусе» стал «самой жестокой атакой за последние годы».
Боевики «Исламского государства» 22 марта «предприняли скоординированную атаку на большую толпу христиан», говорится в заявлении.
В нападении участвовали четверо боевиков, вооруженные пулеметами, пистолетами, ножами и коктейлями Молотова. Перед нападением боевики наблюдали за местом.
Как утверждают боевики, в результате нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» погибли и получили ранения не менее 300 человек.
Источники «Амак» считают, что нападение произошло «в обычном контексте бушующей войны между ИГИЛ и странами, борющимися с исламом».