«Исламское государство»: в нападении участвовали четверо боевиков

Как передает «Медуза», заявление обнародовано близким к группировке агентством «Амак».

Оно появилось в основном канале ИГ на платформе Telegram 23 марта.

В заявлении ИГИЛ отмечается, что теракт в «Крокусе» стал «самой жестокой атакой за последние годы».

Боевики «Исламского государства» 22 марта «предприняли скоординированную атаку на большую толпу христиан», говорится в заявлении.

В нападении участвовали четверо боевиков, вооруженные пулеметами, пистолетами, ножами и коктейлями Молотова. Перед нападением боевики наблюдали за местом.

Как утверждают боевики, в результате нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» погибли и получили ранения не менее 300 человек.

Источники «Амак» считают, что нападение произошло «в обычном контексте бушующей войны между ИГИЛ и странами, борющимися с исламом».