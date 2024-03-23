Сегодня полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего Меэлиса, который ушел из дома в деревне Виртсу в Пярнумаа.
Отбой тревоги ⟩ Пропавший в Пярнумаа Меэлис найден
38-летнего Меэлиса обнаружили в Куйвасту в субботу вечером живым и здоровым.
«Приятно сообщить, что Меэлис найден. Наблюдательный человек заметил его в Куйвасту, полицейский патруль опознал пропавшего», - заявила представитель Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.
Ранее сообщалось, что в последний раз родственники общались с Меэлисом в пятницу, 22 марта.
После этого этого Меэлис был замечен в гавани Виртсу накануне в полдень.