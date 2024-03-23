Сб, 23.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Отбой тревоги ⟩ Пропавший в Пярнумаа Меэлис найден

rus.postimees.ee
Copy
Полицейский автомобиль (иллюстративное фото).
Полицейский автомобиль (иллюстративное фото). Фото: Urmas Luik

Сегодня полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего Меэлиса, который ушел из дома в деревне Виртсу в Пярнумаа.

38-летнего Меэлиса обнаружили в Куйвасту в субботу вечером живым и здоровым.

«Приятно сообщить, что Меэлис найден. Наблюдательный человек заметил его в Куйвасту, полицейский патруль опознал пропавшего», - заявила представитель Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

Ранее сообщалось, что в последний раз родственники общались с Меэлисом в пятницу, 22 марта.

После этого этого Меэлис был замечен в гавани Виртсу накануне в полдень.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх