Отбой тревоги ⟩ Пропавший в Пярнумаа Меэлис найден

38-летнего Меэлиса обнаружили в Куйвасту в субботу вечером живым и здоровым.

«Приятно сообщить, что Меэлис найден. Наблюдательный человек заметил его в Куйвасту, полицейский патруль опознал пропавшего», - заявила представитель Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

Ранее сообщалось, что в последний раз родственники общались с Меэлисом в пятницу, 22 марта.

После этого этого Меэлис был замечен в гавани Виртсу накануне в полдень.