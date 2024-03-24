Андрус Ансип отказался от участия в выборах в Европарламент

Однако сейчас Ансип объявил, что отказывается от участия в выборах в Европарламент, потому что понял, что ему больше нужно быть дома. «Я больше не хочу быть ни премьер-министром, ни членом совета, ни председателем. Я хочу быть дедушкой. Я с нетерпением жду рождения нашего восьмого внука и больше не собираюсь никуда выдвигаться».

Он признал, что письмо с критикой от Каи Каллас вызвало в нем чувство упрямства и готовность бороться, однако сам он не чувствовал радости от участия в выборах.

Конфликт между Ансипом и нынешним лидером партии, премьер-министром Каей Каллас, длится уже длительное время. В феврале Каллас направила Ансипу открытое внутрипартийное письмо, в котором посоветовала ему не баллотироваться на выборах в Европарламент.

Она указала, что Ансип использовал свою позицию в Европарламенте только для того, чтобы выступать на тему внутренней политики и очернять правительство и свою партию. «Когда у партии все хорошо, ты молчишь и ждешь возможности. Когда у партии трудности, ты один из первых, кто публично ее бьет», - добавила Каллас.

Ансип прокомментировал это, сказав, что содержание письма Каллас не было для него сюрпризом. «Мелкие придирки Каи Каллас и ее рекомендация не выдвигать свою кандидатуру скорее мотивируют меня еще более решительно отстаивать интересы Эстонии и Партии реформ», - сказал Ансип.