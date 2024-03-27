В третьем выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о таинственном убийстве двух эстонских школьниц, пролить свет на которое удалось только спустя 30 лет.
Изнасилование и убийство двух эстонских школьниц: преступник признался в содеянном только спустя 30 лет
Вечером 30 марта 1989 года житель Москвы вышел на прогулку с собакой в парк Лосиный остров. Снег уже таял и в тридцати метрах от дороги было хорошо заметно человеческое тело. Он подошел ближе и увидел, что это совсем молоденькая девушка. Дорогая одежда разорвана, руки связаны за спиной. А неподалеку виднеется труп второй девушки.
Как выяснится позже, убитыми были две эстонские школьницы - 17-летние Эда Эйкла и Криста Сарап, которые накануне приехали из Таллинна в Москву, чтобы провести там каникулы.
Экспертиза установила, что жертвы были изнасилованы и задушены. Их также ограбили.
По первоначальной версии следствия, школьницы по какой-то причине решили остаться ночевать на вокзале и стали жертвами существовавшей тогда в Москве преступной группировки, которая отлавливала приезжих. Преступники заговаривали с приезжими, предлагали им номер в гостинице или что-то еще, но их целью было насилие сексуального характера.
К сожалению, несмотря на попытки поймать преступников и допросы десятков людей, расследование убийства так и не сдвинулось с мертвой точки, а спустя год дело было приостановлено.
Экспертиза установила, что жертвы были изнасилованы и задушены
Это убийство могло так и остаться в списке нераскрытых, но 33 года спустя, 21 декабря 2022 года, на пороге квартиры в Можайске появились оперативники: они пришли за убийцей школьниц. Им оказался 56-летний Дмитрий Захаров. За плечами у него уже было восемь судимостей по разным статьям, за решеткой он провел в общей сложности около десяти лет.
О том, что на самом деле произошло 30 лет назад, как школьницы оказались в компании уголовников, почему родители одной из жертв до сих пор не верят в официальную версию тех страшных событий, что стало с сообщниками убийцы и почему они так и не ответят за совершенное злодеяние, слушайте в третьем выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Также в выпуске мы зачитаем и обсудим очередной рассказ человека, который слушает наш подкаст: как поездка в такси обернулась для девушки настоящим кошмаром.
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикаций в СМИ.
Озвучивали: Наталия Гребнева и Иван Скрябин.
Предыдущий выпуск подкаста «Кто живет на соседней улице?»:
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.