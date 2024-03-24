Министр иностранных дел Украины: Путин – патологический лжец

«Путин лгал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийствах Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году, Немцова в 2015 году и многих других критиков, о российских военных, оккупировавших Крым, о сбитии MH17 и планах вторгнуться в Украину - вот несколько примеров из очень, очень длинного списка. Путин - патологический лжец», - написал Кулеба в соцсети X (Twitter).

Министр призвал не позволять Путину и его приспешникам обманывать.

«Их единственная цель - побудить больше россиян гибнуть в их бессмысленной преступной войне против Украины, а также привить еще больше ненависти к другим нациям, не только к украинцам, но и ко всему Западу», - добавил он.

Вице-президент США Камала Харрис ранее заявила, что в США в курсе, кто по всем признакам причастен к теракту в «Крокус Сити Холле». И это не Украина, как пытается убедить Путин.

«Нет никаких доказательств [против Украины], и на самом деле мы знаем, что ИГИЛ-К, по всем признакам, несет ответственность за то, что произошло», - сказала Харрис в ответ на безосновательные обвинения в связях террористов с Киевом.