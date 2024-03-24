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Урмас Паэт: если Ансип не баллотируется, значит, Каллас добилась своего

, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Урмас Паэт.
Урмас Паэт. Фото: Remo Tõnismäe

Экс-премьер-министр от Партии реформ Андрус Ансип объявил о своем отказе от участия в выборах в Европарламент. Postimees решил узнать мнение генерального секретаря партии Тимо Суслова и депутата Европарламента Урмаса Паэта о неожиданном шаге Ансипа.

«Те, кто хочет баллотироваться и выполнять работу, будут баллотироваться. Все просто», - прокомментировал генеральный секретарь Партии реформ Тимо Суслов. По его словам, решение Ансипа для партии означает, что другим придется приложить больше усилий. «Список не будет пустым», - отметил он.

Насколько большой потерей для партии является уход известного политика, который привлекал много голосов? Суслов заявил, что не хочет кого-то обидеть и напомнил, что у партии также есть депутат Европарламента Урмас Паэт, у которого есть свой электорат. «Выборы каждый раз это показывали - это растущий, а не убывающий тренд. Люди могут выразить свою поддержку Урмасу Паэту», - сказал Суслов.

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