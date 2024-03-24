Агентство окружающей среды направило по большинству уездов предупреждение первого уровня о тумане в ночные и утренние часы.
Большинству уездов дано предупреждение первого уровня о тумане в ночные и утренние часы
По данным Агентства окружающей среды, ночью и утром туман ожидается во многих регионах Сааремаа и Хийумаа, а также в Пярнумаа, Ляэнемаа, Харьюмаа, Рапламаа, Ярвамаа, Вильяндимаа и Тартумаа.
Туман не грозит Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, а также Йыгевамаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.
Транспортный департамент ранее сообщил, что в воскресенье вечером температура воздуха понизится до близкой к нулю, и на дорогах будет велика опасность гололедицы.