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Большинству уездов дано предупреждение первого уровня о тумане в ночные и утренние часы

BNS
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Автодорога в туман
Автодорога в туман Фото: Evija Trifanova/LETA

Агентство окружающей среды направило по большинству уездов предупреждение первого уровня о тумане в ночные и утренние часы.

По данным Агентства окружающей среды, ночью и утром туман ожидается во многих регионах Сааремаа и Хийумаа, а также в Пярнумаа, Ляэнемаа, Харьюмаа, Рапламаа, Ярвамаа, Вильяндимаа и Тартумаа.

Туман не грозит Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, а также Йыгевамаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

Транспортный департамент ранее сообщил, что в воскресенье вечером температура воздуха понизится до близкой к нулю, и на дорогах будет велика опасность гололедицы.

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