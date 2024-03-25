Танель Кийк: соцдемы не определились, участвовать ли в голосовании по вотуму недоверия Михаилу Кылварту

На вопрос ведущего о том, каковая же окончательная позиция соцдемов по данному вопросу, Кйик заявил, что это будет зависеть от всех членов горсобрания.

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«Социал-демократическая партия находится в непростой ситуации. С одной стороны, есть несколько аргументов, которые говорят о том, что сотрудничество с Центристской партией стало еще сложнее, чем раньше. Я имею в виду, в частности, недавнее решение окружного суда. С другой стороны, те, кто хочет возразить, говорят, что это решение суда еще не вступило в силу. И что управлять городом с четырьмя или пятью партнерами сложнее, чем городом с двумя партнерами», - сказал он, а также добавил, что на выходных члены горсобрания смогли все обдумать и обсудить между собой все вопросы.

На вопрос о том, сформировали ли соцдемы свою позицию, Кийк заявил, что партия планирует в понедельник обсудить этот вопрос. «Как сказал Евгений Осиновский, лидер нашей фракции: если у нас будет решение, мы, разумеется, сообщим о нем общественности. Но формирование нашей позиции занимает время, так как от решения социал-демократов будет зависеть, что станет с городской властью», - отметил он.