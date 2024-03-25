Член Таллиннского горсобрания Танель Кийк (СДПЭ) заявил в понедельник в эфире Terevisioon, что Социал-демократическая партия еще не решила, присоединится ли во вторник к голосованию по вотуму недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту (Центристская партия).
Танель Кийк: соцдемы не определились, участвовать ли в голосовании по вотуму недоверия Михаилу Кылварту
На вопрос ведущего о том, каковая же окончательная позиция соцдемов по данному вопросу, Кйик заявил, что это будет зависеть от всех членов горсобрания.
«Социал-демократическая партия находится в непростой ситуации. С одной стороны, есть несколько аргументов, которые говорят о том, что сотрудничество с Центристской партией стало еще сложнее, чем раньше. Я имею в виду, в частности, недавнее решение окружного суда. С другой стороны, те, кто хочет возразить, говорят, что это решение суда еще не вступило в силу. И что управлять городом с четырьмя или пятью партнерами сложнее, чем городом с двумя партнерами», - сказал он, а также добавил, что на выходных члены горсобрания смогли все обдумать и обсудить между собой все вопросы.
На вопрос о том, сформировали ли соцдемы свою позицию, Кийк заявил, что партия планирует в понедельник обсудить этот вопрос. «Как сказал Евгений Осиновский, лидер нашей фракции: если у нас будет решение, мы, разумеется, сообщим о нем общественности. Но формирование нашей позиции занимает время, так как от решения социал-демократов будет зависеть, что станет с городской властью», - отметил он.
По его словам, для оппозиции все просто. «Оппозиция говорит, что объявим вотум недоверия. Центристская партия говорит, что они поддерживают. А Социал-демократическая партия - это решающий голос. От нас зависит, что будет с властью в городе. В этом смысле наше решение имеет наибольший вес», - заявил политик.
Кийк заявил, что примет участие во внеочередном заседании. «Если рабочий график позволит, на заседание придут все члены фракции», – отметил он.
Кийк добавил, что все идет к тому, что к 2025 году соцдемы будут находиться в городе на ведущих ролях.
«Сомневаюсь, что Социал-демократическая партия будет управлять городом вместе с EKRE. Вопрос скорее в том, возможны ли какие-то работающие альтерантивы без участия EKRE. Но вопрос не только в этом. Это лишь математика. Другое дело - идеология...» - сказал Кийк.
«Бесплатный общественный транспорт должен сохраниться в Таллинне. В случае создания новой коалиции нужно быть уверенным, что это положительно отразится на развитии города», - сказал Кийк, а также добавил, что свою окончательную позицию он озвучит на собрании правления партии.