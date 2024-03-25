Lidl будет публиковать зарплаты во всех объявлениях о вакансиях

Lidl стала первой розничной сетью на эстонском рынке, которая раскрывает претендентам размер заработной платы на всех должностях, сообщает пресс-служба компании.

Почасовую ставку сотрудников магазинов Lidl начала открыто публиковать еще два года тому назад.

Таким образом Lidl подает хороший пример всем предприятиям как розничной торговли, так и других отраслей, отмечает Лийна Киппасто, член правления и руководитель департамента персонала Lidl в Эстонии и Латвии.

«Мы стремимся ещё больше повысить нашу привлекательность на рынке труда и усилить доверие к Lidl как к работодателю. Публикация размера зарплаты позволяет нам сделать процесс подбора персонала более эффективным, а также сделать наши зарплаты более прозрачными для сотрудников», - поясняет она.

«У нас есть чётко установленная структура заработной платы, которая обеспечивает равную оплату труда для людей, работающих на одном уровне, и тем самым предотвращает гендерный разрыв в оплате труда», — дополняет картину Киппасто.

С момента выхода на эстонский рынок Lidl Eesti публикует зарплату работников магазинов и предлагает зарплату выше средней в сфере розничной торговли.

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Компания также является флагманом отрасли относительно льгот: всем сотрудникам Lidl также предлагается ряд льгот, которые помогают им заботиться о своём душевном и физическом здоровье.

Речь идет о дополнительной медицинской страховке, спортивных компенсациях и выплатах по болезни со второго дня. Кроме того, Lidl дарит своим сотрудникам выходной по случаю дня рождения.

Lidl Eesti уже второй год подряд удостаивается международного титула лучшего работодателя Top Employer.

Кроме того, на конкурсе «Работодатель мечты» компания Lidl Eesti заняла первое место в категории торговли, обслуживания клиентов и розничной торговли.

В компании на сегодня работает свыше 600 сотрудников.