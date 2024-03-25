Расходы Эстонии на оборону составят более 3% ещегодно в следующие несколько лет. Об этом в рамках визита в США сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Эстония начнет вкладывать в оборону более трех процентов ВВП
«Эстония понимает важность инвестиций в оборону, поэтому наши расходы на оборону в следующие годы составят более 3% ВВП», - сообщил Цахкна. И добавил: «Если к нашему собственному оборонному бюджету добавится помощь в обеспечении безопасности со стороны США, мы сможем укрепить независимые оборонные возможности быстрее, чем планировалось».
В прошедшую пятницу конгресс США принял законопроект, который предусматривает предоставление военной и оборонной помощи Эстонии, Латвии и Литве на общую сумму 228 миллионов долларов в этом году в рамках Балтийской инициативы безопасности.
Балтийская инициатива была создана в 2020 году с целью развития независимых оборонных возможностей и взаимодействия стран Балтии. Как сообщает МИД Эстонии, в последние годы помощь, предоставляемая США из бюджета министерства обороны в рамках BSI, росла. Точная сумма, выделенная Эстонии из 228 миллионов долларов, станет известна этой осенью.
Помимо Балтийской инициативы по безопасности, США поддерживают своих союзников, в том числе Эстонию, через программу финансирования вооружений и военного оборудования (FMF) Министерства иностранных дел. В этом году США выделили Эстонии 47,3 миллиона долларов по этой программе. В 2022 году рекордная сумма FMF в размере 140,5 миллиона долларов была в основном использована Эстонией для приобретения многозарядных ракетных систем HIMARS.
«Финансовая помощь США в области безопасности играла значительную роль в развитии обороноспособности Эстонии и создании необходимой инфраструктуры, - сказал Маргус Цахкна. - Добавление к финансовой помощи постоянного присутствия американских войск в Эстонии позволяет нам уверенно заявить, что союзники понимают вызовы в области безопасности нашего региона и готовы многосторонне вносить вклад в обеспечение безопасности нашей страны и наших граждан. Эстония высоко ценит это».
Маргус Цахкна начал свой визит в США в воскресенье. Анонсировалось, что там он должен встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, вице-министром финансов по санкциям Уолли Адейэмо и заместителем советника по национальной безопасности Далипом Сингхом. По сообщению МИД Эстонии, основными темами встреч в Вашингтоне являются июльский саммит НАТО, региональная безопасность и помощь Украине, включая использование замороженных активов России.
Ранее Маргус Цахкна рассказал немецким журналистам, что в Эстонии неизбежно дальнейшее повышение налогов, так как необходимо усиливать денежную и военную поддержку Украины.
Накануне премьер-министр Кая Каллас заявила, что оборонная политика ее правительства является «политическим самоубийством», но она не может действовать иначе.
«Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет выбора», - сказала Каллас изданию EUobserver, комментируя увеличение расходов Эстонии на оборону.
Находившийся в марте с визитом в Украине министр обороны Ханно Певкур, в числе прочего, проинформировал министра обороны Украины Рустема Умерова о новом пакете помощи Эстонии, который включает в себя артиллерийские снаряды и другую помощь на общую сумму 20 миллионов евро.
Инвестиции Эстонии в оборону в 2024 году впервые превысили три процента ВВП, что составляет около 1,33 миллиарда евро. На период с 2024 по 2027 годы запланировано еще 5,6 млрд евро.
Сейм Литвы также в марте этого года принял решение тратить на оборону не менее 3% ВВП в рамках программы укрепления и развития системы обороны.