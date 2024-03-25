Эстония начнет вкладывать в оборону более трех процентов ВВП

«Эстония понимает важность инвестиций в оборону, поэтому наши расходы на оборону в следующие годы составят более 3% ВВП», - сообщил Цахкна. И добавил: «Если к нашему собственному оборонному бюджету добавится помощь в обеспечении безопасности со стороны США, мы сможем укрепить независимые оборонные возможности быстрее, чем планировалось».

В прошедшую пятницу конгресс США принял законопроект, который предусматривает предоставление военной и оборонной помощи Эстонии, Латвии и Литве на общую сумму 228 миллионов долларов в этом году в рамках Балтийской инициативы безопасности.

Балтийская инициатива была создана в 2020 году с целью развития независимых оборонных возможностей и взаимодействия стран Балтии. Как сообщает МИД Эстонии, в последние годы помощь, предоставляемая США из бюджета министерства обороны в рамках BSI, росла. Точная сумма, выделенная Эстонии из 228 миллионов долларов, станет известна этой осенью.

Помимо Балтийской инициативы по безопасности, США поддерживают своих союзников, в том числе Эстонию, через программу финансирования вооружений и военного оборудования (FMF) Министерства иностранных дел. В этом году США выделили Эстонии 47,3 миллиона долларов по этой программе. В 2022 году рекордная сумма FMF в размере 140,5 миллиона долларов была в основном использована Эстонией для приобретения многозарядных ракетных систем HIMARS.

Американский ракетный комплекс HIMARS. Фото: US ARMY / WIKIPEDIA