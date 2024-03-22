Министр иностранных дел Маргус Цахкна рассказал немецким журналистам, что дальнейшее повышение налогов в Эстонии неизбежно.
Цахкна о поддержке Украины: «Придется принять решение о дальнейшем повышении налогов в Эстонии»
Глава МИД Эстонии, комментируя необходимость наращивания странами ЕС усилий по денежной и военной поддержке Украины, заявил, что финансировать такие инициативы можно не только за счет бюджетов европейских стран.
«Прибыль от российских активов, поступающая в оборонный фонд Фонда мира ЕС, может стать реальной помощью. Тогда нам больше не понадобятся налоговые деньги для поддержки Украины, что уже вызвало дискуссии во многих странах. Эстония уже увеличила налоги, чтобы больше инвестировать в оборону», - сказал Цахкна в интервью RND.
Но даже в случае принятия решения о трате замороженных российских активов на помощь Украине, правительство Эстонии будет вынуждено продолжать повышать налоги.
«Даже если прибыль от замороженных активов будет использована для Украины, нам, вероятно, придется принять решение о дальнейшем повышении налогов в Эстонии», - признал Цахкна.
«Но есть еще и сами замороженные российские средства, к которым многие государства ЕС не осмеливаются прикасаться. Я не понимаю, как политики, желающие переизбраться, хотят объяснить это своим налогоплательщикам», - добавил член кабинета министров Каи Каллас.
В том же интервью Маргус Цахкна опроверг информацию о том, что Эстония может отправить в Украину своих военных. «Планов вмешательства наших войск нет, - сообщил глава МИД Эстонии. - Никаких переговоров о вводе сухопутных войск не ведется, и украинцы не просят нас разместить наших солдат у них».
Сама Каллас заявила накануне, что оборонная политика ее правительства является «политическим самоубийством», но она не может действовать иначе.
«Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет выбора», - сказала Каллас изданию EUobserver, комментируя увеличение расходов Эстонии на оборону.
Инвестиции Эстонии в оборону в 2024 году впервые превысили три процента ВВП, что составляет около 1,33 миллиарда евро. На период с 2024 по 2027 годы запланировано еще 5,6 млрд евро.
«Проблема с инвестированием в оборону для лидеров, у которых соседи лучше, чем у нас, заключается в том, что это очень сложно объяснить людям, потому что в мирное время существует так много вещей, на которые можно потратить деньги налогоплательщиков», - сказала Каллас.
Это не первое заявление о «самоубийстве» от премьера Эстонии на уходящей неделе. Ранее она заявила, что в современном мире самоубийством является пацифизм.
На этом фоне стало известно, что премьер-министр Эстонии поддержала инициативу создания института нового еврокомиссара, который будет отвечать за оборонную промышленность ЕС.
Месяц назад СМИ сообщили, что новым еврокомиссаром может стать именно Кая Каллас.
В январе 2025 года в Эстонии с 20 до 22 процентов вырастет подоходный налог. Повышение налогов затронет 156 000 пенсионеров. Активно обсуждается введение автоналога и даже налога на лимонад. Против автоналога выступают около 80-ти процентов жителей Эстонии. Эта инициатива уже привела к акциям протеста, которые провели представители Центристской партии и EKRE.