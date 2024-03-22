Цахкна о поддержке Украины: «Придется принять решение о дальнейшем повышении налогов в Эстонии»

Глава МИД Эстонии, комментируя необходимость наращивания странами ЕС усилий по денежной и военной поддержке Украины, заявил, что финансировать такие инициативы можно не только за счет бюджетов европейских стран.

«Прибыль от российских активов, поступающая в оборонный фонд Фонда мира ЕС, может стать реальной помощью. Тогда нам больше не понадобятся налоговые деньги для поддержки Украины, что уже вызвало дискуссии во многих странах. Эстония уже увеличила налоги, чтобы больше инвестировать в оборону», - сказал Цахкна в интервью RND.

Но даже в случае принятия решения о трате замороженных российских активов на помощь Украине, правительство Эстонии будет вынуждено продолжать повышать налоги.

«Даже если прибыль от замороженных активов будет использована для Украины, нам, вероятно, придется принять решение о дальнейшем повышении налогов в Эстонии», - признал Цахкна.

Маргус Цахкна и Кая Каллас в январе 2024 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Но есть еще и сами замороженные российские средства, к которым многие государства ЕС не осмеливаются прикасаться. Я не понимаю, как политики, желающие переизбраться, хотят объяснить это своим налогоплательщикам», - добавил член кабинета министров Каи Каллас.

В том же интервью Маргус Цахкна опроверг информацию о том, что Эстония может отправить в Украину своих военных. «Планов вмешательства наших войск нет, - сообщил глава МИД Эстонии. - Никаких переговоров о вводе сухопутных войск не ведется, и украинцы не просят нас разместить наших солдат у них».