В условиях продолжающейся войны в Украине и перспектив возвращения Дональда Трампа на пост президента США, власти ЕС рассматривают возможность создания новой должности комиссара по обороне. Как пишет 15 февраля Politico со ссылкой на свои источники, новый еврокомиссар нужен «для надзора за промышленными аспектами оборонной политики».

Издание утверждает, что идею поддерживает глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен, который может понадобиться помощник по обороне в случае ее переизбрания на второй срок в качестве председателя ЕК.

«Я был бы удивлен, если бы они этого не сделали. К обороне может быть приложен существенный финансовый пакет. Поэтому вам понадобится кто-то, кто будет за этим присматривать», - сказал Politico высокопоставленный дипломат ЕС.

Конкуренция за право занять высокий пост на данный момент невелика. Один их претендентов - нынешний министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который по словам источников издания «определенно этого хочет». Вторая кандидатура - премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Журналисты напоминают, что именно она стояла за обещанием ЕС поставить Украине 1 миллион снарядов к марту 2024 года.

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Кроме того, в прошлом году именно Каллас написала программную статью с призывом к «стратегическому скачку не только в нашем мышлении, но и в реальных результатах». Каллас один из самых активных лоббистов увеличения трат на оборону странами, входящими в ЕС.

«Мы, конечно, знаем, что с 1991 по 2021 годы европейская оборонная промышленность выросла на 16,7 процента. При этом американская оборонная промышленность выросла на 60 процентов, российская оборонная промышленность - на 292 процента, а китайская оборонная промышленность более чем на 292 процента - на 500 процентов. Я думаю, что это действительно тревожный сигнал для нашей отрасли. Нам нужно сделать больше, и это также тревожный сигнал для наших стран. Мы должны продолжать инвестировать в оборону и вкладывать больше средств в оборону», - заявила Каллас во время недавнего визита в Австрию.

В конце 2023 года по инициативе Каллас было принято решение о том, что Эстония ежегодно будет передавать Украине 0,25% от своего национального ВВП.

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В 2023 году западная пресса активно муссировала слухи о возможном назначении Каллас на пост генерального секретаря НАТО. Однако решение не было принято. Идею критиковали лидеры отдельных стран НАТО, а после скандала с бизнесом мужа премьера Эстонии, который и после февраля 2022 года был связан с заработками в России, дискуссия о возможном назначении Каи Каллас на место Йенса Столтенберга сошла на нет.