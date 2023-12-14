Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония будет оказывать Киеву материальную поддержку до 2027 года в размере четверть процента от валового внутреннего продукта (ВВП).

«Эстония пообещала оказывать поддержку Украине в размере 0,25% нашего ВВП как минимум в течение следующих четырех лет и помимо этого поставлять краткосрочную военную помощь», - сказала Каллас 14 декабря после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе.

Ожидается, что лидеры ЕС на этой встрече обсудят вопрос о выделении Киеву 50 миллиардов евро до 2027 года и перспективу переговоров с Киевом по вступлению Украины в ЕС.

По данным Всемирного банка, ВВП Эстонии в 2022 году составил 38 миллиардов долларов (около 35 миллиардов евро). Четверть процента от этой суммы - 87,5 миллионов евро.

Ранее эксперты прогнозировали падение ВВП Эстонии в 2023 году. В октябре международный валютный фонд вдвое увеличил свой предыдущий прогноз по сокращению ВВП в этом году - до 2,3%. В конце ноября Департамент статистики отчитался, что в третьем квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года, ВВП Эстонии снизился почти на 4%.

Кая Каллас и Ханно Певкур на пресс-конференции в сентябре 2023 года. Фото: PM / Scanpix Baltics

О том, что Эстония будет отдавать Украине в ближайшие годы четверть процента своего ВВП, в четверг заявил и министр обороны Ханно Певкур. По его словам, если бы так сделали все союзники Украины, она бы выиграла войну.

«Россия тратит на ведение войны на Украине в два раза больше, чем так называемая Рамштайнская коалиция, экономика которой в несколько десятков раз превышает российскую, тратит на военную помощь Украине. Наши расчеты показывают, если свободный мир будет готов оказывать Украине военную помощь в размере хотя бы 0,25 процента ВВП в год, это поможет сломать хребет России, которая понимает, что такое грубая сила. Это небольшая цена, которую придется заплатить, если агрессия России принесет плоды», - сказал Певкур 14 декабря.

На этом фоне правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны о предоставлении долгосрочной военной помощи Украине и отправке противотанковых ракетных комплексов Javelin, спутников и другого необходимого оборудования на сумму в 80 миллионов евро.