«Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет выбора»: Кая Каллас о деньгах на оборону

«Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет выбора», - сказала Каллас изданию EUobserver, комментируя увеличение расходов Эстонии на оборону.

EUobserver напоминает, что инвестиции Эстонии в оборону в 2024 году впервые превысили три процента ВВП, что составляет около 1,33 миллиарда евро. Но на период с 2024 по 2027 годы Таллинн поставил еще более амбициозные цели - 5,6 млрд евро.

«Проблема с инвестированием в оборону для лидеров, у которых соседи лучше, чем у нас, заключается в том, что это очень сложно объяснить людям, потому что в мирное время существует так много вещей, на которые можно потратить деньги налогоплательщиков», - сказала Каллас.

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Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение России в Украину, премьер-министр Эстонии заявила, что она ожидала, что страны НАТО увеличат свои расходы на оборону, потому что «в Европе идет горячая война». Но этого не произошло.

«В некоторых странах я не вижу дела, я слышу только слова», - сказала она.

Ранее на этой неделе Кая Каллас уже употребляла термин самоубийство в своих публичных выступлениях.

Во время визита в Германию, призывая союзников к увеличению оборонных трат, она сравнила с суицидом пацифизм, когда ее попросили оценить идею заморозки конфликта в Украине.

«В мире, полном насилия, пацифизм, попросту говоря, был бы самоубийством», - сказала она.