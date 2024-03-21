Премьер Эстонии уверена, что в случае войны в ЕС управлением в объединенной Европе должны заниматься военные НАТО. Ранее она заявила, что следующим главой НАТО должен стать выходец из страны Восточной Европы, которая активно тратит на оборону. До этого Каллас сообщала, что Эстония тратит на оборону один из самых высоких процентов от ВВП.
В условиях войны Европой должен управлять НАТО: Кая Каллас снова заявила о деньгах на оружие
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала идею назначения европейского комиссара, занимающегося вопросами оборонной промышленности. Об этом 21 марта сообщает Reuters.
Каллас в разговоре с журналистами заявила, что согласна с мнением о необходимости усиления развития оборонной промышленности Европы. Дискуссию о появлении нового еврокомиссара начала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая намерена реализовать идею в случае своего переизбрания на новый срок в конце года.
«Некоторые политики и дипломаты рассматривают идею фон дер Ляйен как долгожданный знак того, что Европа становится более серьезной в вопросах обороны. Другие утверждают, что оборонная политика является прерогативой стран-членов, и это предложение рискует создать опасное дублирование действий НАТО», - пишет Reuters.
«Мы не хотим стирать границы между НАТО и Европейским Союзом», - заявила Кая Каллас.
По ее мнению новый еврокомиссар по оборонной промышленности - это «острая необходимость». И его функционал не будет мешать НАТО, считает Каллас.
«В условиях военного кризиса важно, кто кому отдает приказы, как на самом деле работает субординация. И это НАТО в военном отношении. Но стимулирование оборонной промышленности - это то, где Европейский Союз также имеет право голоса, - сказала Каллас Reuters. - Если речь идет об оборонной промышленности и ее дальнейшем развитии, то у нас есть острая необходимость, и тогда у нас также может быть лидер, который занимается только этими вопросами».
Reuters напоминает, что в условиях полномасштабной военной агрессии России в Украине фонд, управляемый ЕС, ранее уже выделил миллиарды евро на закупку оружия для Киева и на стимулирование инвестиций в оборону, производство боеприпасов и поощрение стран ЕС к совместной работе над общими проектами.
О том, что новым еврокомиссаром по оборонным вопросам может стать сама Каллас, Rus.Postimees сообщал еще в середине февраля.
Ранее на этой неделе Кая Каллас заявила, что пацифизм в современной реальности равносилен самоубийству.
«В мире, полном насилия, пацифизм, попросту говоря, был бы самоубийством», - сказала Каллас в ходе визита в Германию, в очередной раз призвав страны ЕС увеличивать финансирование расходов на армию.
Каллас признала, что населению Европы сложно объяснить, что нужно больше вкладывать в оборону.
«Возможно, в данный момент вы не чувствуете, что это необходимо. Но к тому времени, когда вы почувствуете, что это необходимо, будет слишком поздно. В этом проблема с обороной», - сказала она во время встречи на которой ей была вручена премия Вальтера Ратенау.
О том, что у властей стран Европы есть деньги на оборону, накануне второй годовщины полномасштабной войны в Украине Rus.Postimees говорил директор исследовательской программы по России, восточному соседству ЕС и Евразии финского Института международных отношений Аркадий Мошес. «Все разговоры о том, что у Европы нет денег на оборону, это все от лукавого. Украине ЕС сейчас дает 50 миллиардов евро. 17 в виде грантов и 33 в виде кредитов. Но вспомните, сколько было потрачено на COVID. По некоторым оценкам в одной Германии - 200 миллиардов евро в год. Да, это привело к экономическим сложностям. Но это не конец света. Вспомните, сколько стоило спасение экономики Греции несколько лет назад. Это цифры, которые на порядок больше трат на помощь Украине. Так что найти ресурсы на оборону в ЕС можно», - уверен эксперт.
Громкие заявления премьера Эстонии звучат в рамках серии ее поездок. Всего за несколько дней она побывала в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе. «Это знак того, что я поступаю правильно», - упреждала Каллас домыслы.
«В настоящее время я желаю оставаться на посту премьер-министра. Будет ли это так через месяц или два, я не могу поклясться на Библии», - заявила Каллас неделю назад.
В 2023 году имя Каллас неоднократно всплывало в СМИ в контексте поиска кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. «Было бы хорошо, если бы это была женщина», - говорила премьер Эстонии в ноябре 2023 года.
Преемник Столтенберга должен быть выходцем из страны, которая расходует на оборону не менее 2 процента ВВП, и, во-вторых, он должен быть выходцем из восточноевропейской страны, заявила Кая Каллас немецким журналистам 20 марта.
В конце 2023 года по инициативе Каллас было принято решение о том, что Эстония ежегодно будет передавать Украине 0,25 процента от своего национального ВВП.
Во время нынешнего визита в Германию Кая Каллас сообщила, что Эстония инвестирует в оборону уже более 3,2 процента своего валового внутреннего продукта.