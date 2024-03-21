В условиях войны Европой должен управлять НАТО: Кая Каллас снова заявила о деньгах на оружие

Reuters напоминает, что в условиях полномасштабной военной агрессии России в Украине фонд, управляемый ЕС, ранее уже выделил миллиарды евро на закупку оружия для Киева и на стимулирование инвестиций в оборону, производство боеприпасов и поощрение стран ЕС к совместной работе над общими проектами.

О том, что новым еврокомиссаром по оборонным вопросам может стать сама Каллас, Rus.Postimees сообщал еще в середине февраля.

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Ранее на этой неделе Кая Каллас заявила, что пацифизм в современной реальности равносилен самоубийству.

«В мире, полном насилия, пацифизм, попросту говоря, был бы самоубийством», - сказала Каллас в ходе визита в Германию, в очередной раз призвав страны ЕС увеличивать финансирование расходов на армию.

Каллас признала, что населению Европы сложно объяснить, что нужно больше вкладывать в оборону.

«Возможно, в данный момент вы не чувствуете, что это необходимо. Но к тому времени, когда вы почувствуете, что это необходимо, будет слишком поздно. В этом проблема с обороной», - сказала она во время встречи на которой ей была вручена премия Вальтера Ратенау.