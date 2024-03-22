Глава МИД ответил на вопрос немецких журналистов о перспективах участия военных Эстонии в боевых действиях на территории Украины.
Маргус Цахкна: Эстония не планирует отправлять свои войска в Украину
Маргус Цахкна ответил на вопрос, при каких условиях Эстония будет готова отправить своих солдат в Украину. Интервью с министром иностранных дел Эстонии 22 марта публикует немецкая редакционная группа RND.
«Нам нужны нестандартные решения. Но украинцы просят не западные войска, а боеприпасы и оружие. Мы должны наконец выполнить то, чего требуют украинцы – и это очень конкретные вещи. Мы должны расширить военную поддержку всех видов, а также финансовую и политическую помощь, например, в процессе вступления в ЕС. Интересно наблюдать, как президент Макрон произнес одну фразу - и внезапно все в Европе проснулись. Я поддерживаю эту дискуссию, которая выводит нас на совершенно новый уровень. Мы должны сделать все что можем и даже больше», - сказал Цахкна, комментируя активно обсуждающуюся идею об участии солдат НАТО в войне за независимость Украины.
«Я надеюсь, что возобладает осознание, что гораздо дешевле и безопаснее обеспечить украинцев боеприпасами и оружием. Планов вмешательства наших войск нет», - заявил Маргус Цахкна.
Вместе с тем он отметил, что солдатам НАТО придется воевать с россиянами, если Украина проиграет войну.
«Но если мы не поддержим Украину в достаточной степени, она проиграет войну и нашим войскам придется сражаться, когда Путин вторгнется в соседние страны», - сказал глава МИД Эстонии.
«Мне нравятся необычные меры, но сейчас нам следует сосредоточиться на том, что мы можем сделать немедленно. Никаких переговоров о вводе сухопутных войск не ведется, и украинцы не просят нас разместить наших солдат у них», - подчеркнул Цахкна.
Министр иностранных дел напомнил немецким журналистам, что Эстония граничит с Россией и вопрос обороны для нашей страны - экзистенциальный.
«В 2016 году, являясь министром обороны, я видел 120 тысяч российских солдат по ту сторону нашей границы. Большинство из них сейчас выбиты в Украине, и России потребуется около трех-пяти лет, чтобы восстановить эти ресурсы. Если мы не поможем Украине в трудную минуту, то вскоре сами окажемся в беде», - подтвердил Цахкна свои прежние оценки срока, который есть у Эстонии на усиление обороны.
Срок в три-пять лет на подготовку к возможному нападению России Цахкна называл и месяц назад в интервью польской газете Rzeczpospolita. Тогда же он говорил, что «Путин сохранил остатки рационального мышления».
Глава МИД Эстонии отметил, что ему нравится реакция Москвы на дискуссию о возможном участии войск НАТО в войне.
«Когда Макрон говорит, что нам следует обсудить ввод наземных войск, это, естественно, вызывает в Кремле замешательство. Потому что Путин боится НАТО и могущественного Запада. Мне особенно нравятся слова Макрона, что на Западе не боятся Путина и не живут в страхе. Потому что Путин хочет, чтобы мы боялись. Путин ест наш страх на завтрак. Он черпает из него свою энергию, чтобы угрожать другим странам. Но если мы покажем Путину, что мы не боимся и помогаем Украине в военном отношении, мы сможем ему противостоять», - уверен Цахкна.
Глава МИД Эстонии, не называя имен, раскритиковал тех коллег по ЕС и НАТО, которые продолжают опасаться, что в случае передачи Украине необходимого ей оружия будут втянуты в войну с Россией. Цахкна уверен, что у союзников есть возможности для решения проблемы дефицита боеприпасов в Украине. По его словам, решение этих проблем возможно в ближайшие несколько месяцев.
Министр иностранных дел Эстонии сказал и о проблемах экономик стран, которые активно помогают Украине. Правительство Эстонии регулярно заявляет, что отдает Украине больше денег, чем любые другие страны в пересчете на национальный ВВП.
«Прибыль от российских активов, поступающая в оборонный фонд Фонда мира ЕС, может стать реальной помощью. Тогда для поддержки Украины нам больше не понадобятся налоговые средства, что уже вызвало дискуссии во многих странах. Эстония уже увеличила налоги, чтобы больше инвестировать в оборону», - предполагает Маргус Цахкна.
О том, что увеличение трат на оборону является политическим самоубийством, накануне заявила премьер-министр Кая Каллас.
Война в Украине продолжается уже 758 дней.