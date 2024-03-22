Маргус Цахкна: Эстония не планирует отправлять свои войска в Украину

Министр иностранных дел напомнил немецким журналистам, что Эстония граничит с Россией и вопрос обороны для нашей страны - экзистенциальный.

«В 2016 году, являясь министром обороны, я видел 120 тысяч российских солдат по ту сторону нашей границы. Большинство из них сейчас выбиты в Украине, и России потребуется около трех-пяти лет, чтобы восстановить эти ресурсы. Если мы не поможем Украине в трудную минуту, то вскоре сами окажемся в беде», - подтвердил Цахкна свои прежние оценки срока, который есть у Эстонии на усиление обороны.

Срок в три-пять лет на подготовку к возможному нападению России Цахкна называл и месяц назад в интервью польской газете Rzeczpospolita. Тогда же он говорил, что «Путин сохранил остатки рационального мышления».

Глава МИД Эстонии отметил, что ему нравится реакция Москвы на дискуссию о возможном участии войск НАТО в войне.