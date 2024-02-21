«Путин сохранил остатки рационального мышления и не потянется к ядерному оружию»: Маргус Цахкна о переброске военных сил РФ к границам ЕС

Маргус Цахкна ответил на вопрос польских журналистов о том, как Эстония относится к наращиванию военного потенциала России в Калининградской области. Главу МИД Эстонии спросили о том, какие цели преследует Путин, когда в районе Кенигсберга (Калининград) расширяет и модернизирует арсенал тактического ядерного оружия.

«Не имеет большого значения, будут эти ракеты находиться в районе Кенигсберга или, например, в Беларуси. Россия хочет использовать их для запугивания Запада. И отчасти это удается, поскольку многие западные лидеры опасаются военной эскалации со стороны России, как будто ее не было уже несколько лет, с момента вторжения в Грузию», - цитирует 21 февраля газета Rzeczpospolita слова Маргуса Цахкны.

Маргус Цахкна в 2024 году. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

«Поэтому мы всегда должны помнить, что мы можем нанести ядерный удар по России так же, как она могла нанести ядерный удар по нам. Мы также не можем позволить убедить себя в том, что Россию спровоцировали. Мы все сделали правильно. НАТО - оборонительный альянс, расширение которого не представляет угрозы для России», - добавил глава МИД Эстонии.

Цахкна уверен, что Путин осознает риски взаимного уничтожения в случае развязывания войны с НАТО.

«Путин сохранил остатки рационального мышления и не потянется к ядерному оружию, поскольку знает, что тогда он втянет весь свободный мир в войну с Москвой и проиграет», - уточнил министр иностранных дел Эстонии.

В 2023 году Путин и Лукашенко договорились о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Эксперты Rus.Postimees утверждали, что это скорее является пропагандистским, нежели военным решением.

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В январе 2024 года действующий в Беларуси режим включил возможность применения ядерного оружия в новую версию своей военной доктрины.