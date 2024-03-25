Юрист: потребление снижается там, где правительство повышает налоги

Аллар Йыкс представляет интересы Союза предприятий пищевой промышленности, активно критикующего идею введения нового налога на подслащенные напитки (он же «лимонадный налог» или «налог на сахар»).

По просьбе руководства союза Йыкс расследовал, привело ли где-либо в мире введение налога на подслащенные напитки к снижению показателей ожирения и лишнего веса среди населения.

«Я не нашел такой связи, - заявил Йыкс в студии Postimees. - Практика ни одной из стран не подтверждает, что показатели ожирения снизились».

Однако не все так просто, продолжает юрист: «Правительство говорит, что там, где повысили налог, там снизилось потребление. И это правда».

Кроме того, по мнению Йыкса, новый налог изменит конкурентную ситуацию, поскольку облагаться налогом будут только напитки с более высоким содержанием сахара, в то время как другие продукты (например, сладости) облагаться налогом не будут.

По словам Алара Йыкса, Институт развития здоровья (Tervise Arengu Instituut) провел исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что сладкие напитки составляют лишь малую часть рациона сладкоежек.

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Ранее глава Эстонского союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп указала на то, что введение налога на подслащенные напитки Министерство социальных дел и ВОЗ оправдывают заботой о здоровье населения – в частности, борьбой с лишним весом.

Однако нет никакой доказанной связи между употреблением сладких напитков и избыточным весом, отметила Потисепп.

Как выяснилось, исследования показывают снижение продаж облагаемых налогом продуктов, но не его влияние на избыточный вес.

«Лично я надеюсь, что столь дискриминирующего налога в Эстонии все же не будет. Заявления министра здравоохранения о том, что налог поможет бороться с лишним весом – это вранье. Нет никаких доказательств того, что он эффективен в борьбе с ожирением», - заявила Потисепп в эфире Rus.Postimees.

«Мы проанализировали отчет и более ста разных исследований, и нигде не установлено подобной связи. Даже ВОЗ признал, что нет прямой зависимости между налогом на сахар и здоровьем людей. Он не способствует снижению веса и предотвращению ожирения», - добавила она.