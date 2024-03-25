Фото ⟩ В церемонии памяти жертв мартовской депортации приняли участие президент и премьер

На церемонии выступили президент республики Алар Карис, премьер-министр Кая Каллас, министр юстиции Калле Лаанет и председатель Союза Memento Арнольд Альясте.

Молебен отслужил архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма.

На церемонии также была представлена ​​работа-победитель конкурса сочинений школьников «Письмо депортированным», организованного Эстонским институтом исторической памяти и редакцией Postimees.

В ходе мартовской депортации 1949 года советские власти задержали и посадили в вагоны для скота, направлявшиеся в Сибирь, более 20 700 жителей Эстонии, почти 80 процентов из которых составляли женщины и дети.

Известно, что самым младшим депортированным был трехдневный младенец, самому старшему было 85 лет. В Сибири погибло около 3000 из отправленных на поселение.