Центр инвестиций в окружающую среду выделит семь миллионов евро на поддержку в Эстонии регионов, где повышен риск наводнений. Соответствующее постановление подписал министр климата Кристен Михал.
Эстония выделяет миллионы на борьбу с наводнениями
С 12 апреля водоснабжающие компании, местные самоуправления и областные союзы самоуправлений смогут подать заявки на получение поддержки для снижения возможных негативных последствий наводнений.
В Эстонии наводнения могут возникнуть преимущественно на побережье. Города, подверженные угрозе прибрежных штормов, это Пярну, Хаапсалу, Курессааре и Таллинн. В Пярну и Хаапсалу море последний раз превышало критический уровень в декабре 2015 года.
На внутренних водоемах опасность наводнений может создавать река Эмайыги в Тарту, река Пярну в Синди или озеро Тамула в городе Выру, как это произошло, например, в начале апреля 2023 года, когда весеннее половодье подняло уровень воды в озере Тамула до критической отметки.
Наводнение может представлять угрозу для людей, препятствовать движению и наносить ущерб имуществу. Если высокий уровень воды продолжается долго, как, например, в октябре прошлого года в Пирита, это также может затруднить оперативную работу Службы спасения и полиции.
С помощью финансовой поддержки можно будет обеспечить укрепление береговой линии, реконструкцию канав, а также восстановить режим дренирования на высушенных территориях, восстановить водоемы и зоны затопления, то есть низинные участки водоема, куда в случае паводка может поступать вода.
«В районах с повышенным риском наводнений необходимо систематически заниматься предупреждением опасности и смягчением возможных ущербов, - считает Кристен Михал. - Укрепление береговой линии - одно из решений, но справиться с наводнениями также помогает восстановление низинных участков и восстановление водоемов. Мы даем пространство для избыточной воды - чем больше пространства есть где-то, тем меньше она вызывает проблематичные наводнения».
По словам руководителя отдела гидрологии Агентства окружающей среды Яны Пылднурк, 2023 год в Эстонии в плане гидрологии был похож на американские горки.
«Три крупных наводнения в январе, феврале и марте, рекордные паводки на нескольких гидрометрических станциях Южной Эстонии и, наконец, угроза наводнения в городе Выру, - перечисляет Яна Пылднурк. - За весенним паводком последовал длительный период засухи, и к концу июня сток рек Эстонии сократился вдвое по сравнению со средним многолетним показателем. Однако дождливая осень хорошо питала ресурсы поверхностных вод, и когда в ноябре наступили холода, уровень воды снова поднялся до нормального уровня».
Однако, отмечают в Агентстве окружающей среды, предрождественские оттепели и дожди убрали ледяной покров с рек, талая вода и ледяные заторы подняли уровень воды на многих станциях до рекордных отметок к концу 2023 года.