Эстония выделяет миллионы на борьбу с наводнениями

С 12 апреля водоснабжающие компании, местные самоуправления и областные союзы самоуправлений смогут подать заявки на получение поддержки для снижения возможных негативных последствий наводнений.

В Эстонии наводнения могут возникнуть преимущественно на побережье. Города, подверженные угрозе прибрежных штормов, это Пярну, Хаапсалу, Курессааре и Таллинн. В Пярну и Хаапсалу море последний раз превышало критический уровень в декабре 2015 года.

На внутренних водоемах опасность наводнений может создавать река Эмайыги в Тарту, река Пярну в Синди или озеро Тамула в городе Выру, как это произошло, например, в начале апреля 2023 года, когда весеннее половодье подняло уровень воды в озере Тамула до критической отметки.

Наводнение может представлять угрозу для людей, препятствовать движению и наносить ущерб имуществу. Если высокий уровень воды продолжается долго, как, например, в октябре прошлого года в Пирита, это также может затруднить оперативную работу Службы спасения и полиции.

С помощью финансовой поддержки можно будет обеспечить укрепление береговой линии, реконструкцию канав, а также восстановить режим дренирования на высушенных территориях, восстановить водоемы и зоны затопления, то есть низинные участки водоема, куда в случае паводка может поступать вода.