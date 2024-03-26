Страны Балтии хотят запретить ввозить из России медь и алюминий

«Литва предлагает, чтобы Европейская комиссия оценила все возможности на уровне ЕС и представила предложение о приостановке импорта отходов из России в ЕС или создала условия для односторонних ограничительных мер для государств-членов. Мы считаем, что такой импорт способствует финансированию Россией войны против Украины и должен быть прекращен», - сказала заместитель постоянного представителя Литвы при ЕС по вопросам окружающей среды Юрга Каспутиене на заседании Экологического совета.

В 2022–2023 годах в Европейский союз из России было импортировано черных металлов, меди и алюминиевых отходов и лома на сумму более 118 миллионов евро. Большая часть этого импорта проходит через Литву.

Международную перевозку отходов регулируют Базельская конвенция и Регламент о перевозке отходов, поэтому отдельные государства-члены не могут вводить односторонние запреты или ограничивать такой импорт национальным уровнем.

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Недавно сразу эти же страны Европейского союза плюс Польша потребовали от Еврокомиссии ограничить импорт зерна и подобных сельскохозяйственных продуктов из России. В обращении утверждается, что Россия за счет получаемой от экспорта своих зерновых в ЕС прибыли финансирует боевые действия в Украине. Профильные министры пяти стран уверены, что Еврокомиссия должна изучить возможность сокращения импорта сельскохозяйственной продукции российского и белорусского происхождения в Евросоюз.

На данный момент дискуссия о солидарном сворачивании импорта в ЕС сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси застряла на инициативе введения тарифов на зерно и масличные культуры, такие как рапс и семена подсолнечника.