Вернется ли в Россию смертная казнь? Госдума покажет

А вот бессменный председатель КПРФ Геннадий Зюганов сказал, как отрезал: «Слишком много злоупотреблений, в том числе и со стороны правоохранительной системы. Должна быть абсолютно исключительная мера, связанная даже с такого рода событиями».

Российские законы, а точнее, их неисполнение, позволяют легко вернуть смертную казнь. Фото: freepik.com

Возвращение смертной казни является больше политическим, нежели юридическим вопросом, поскольку она законодательно в России не отменялась, считают юристы, опрошенные изданием «Вёрстка».

«В текущем законодательстве у нас есть положения Уголовного кодекса, где смертная казнь до сих пор числится как вид наказания. Она не отменялась законодательно. У нас нет законодательного акта "об отмене смертной казни". У нас был введен мораторий президентом, КС этому мораторию давал конституционно-правовую интерпретацию», - заявил «Вёрстке» юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков.

По его словам, для возвращения смертной казни достаточно будет формального законодательного процесса с привлечением к нему КС. Аналогичного мнения придерживается и адвокат правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Валерия Ветошкина. По ее словам, власти могут "развернуть на 180 градусов".

«В официальной "смертной казни" нет ни малейшего смысла, - уверен публицист Александр Невзоров. - Русские тюрьмы мучительнее любых гильотин. Депутатское желание вернуть легальную "вышку" диктуется лишь наивным, мелочным садизмом. Ежу понятно, что "террористы" - это просто удачно выпавшая карта. Они предлог. Цель-то другая: политические и прочие "изменники родине". Очень уж депутатам хочется посмотреть, как всякие "Кара-Мурзы и Скочиленки" будут дрыгать ножками в петлях».

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