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Вернется ли в Россию смертная казнь? Госдума покажет

rus.postimees.ee
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Главный среди российских законотворцев, Вячеслав Володин, уверен, что смертную казнь можно возвращать "без суда и следствия".
Главный среди российских законотворцев, Вячеслав Володин, уверен, что смертную казнь можно возвращать "без суда и следствия". Фото: Valery Sharifulin/TASS

Теракт в «Крокус Сити Холле» активизировал среди российских депутатов идею возвращения в стране смертной казни. Сегодня этот вопрос обсуждали в Госдуме, в поддержку предложения высказались сразу несколько депутатов, в том числе и спикер Вячеслав Володин.

Лидер ЛДПР и экс-претендент на пост президента Леонид Слуцкий уверен, что мораторий на смертную казнь должен быть прерван. «Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь», - цитирует его «Новая газета Европа».

Председатель «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов сообщил, что его партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года, в единый день голосования в России, общенационального референдума о возвращении смертной казни.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин был еще более категоричен. «Не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда. <...> Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени, весь. Давайте мы создадим рабочую группу», - предложил он.

Учитывая, что российские депутаты всегда голосуют по указке, сомневаться в результате решения по смертной казни не приходится.
Учитывая, что российские депутаты всегда голосуют по указке, сомневаться в результате решения по смертной казни не приходится. Фото: IMAGO/SNA

Глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников хотя бы вспомнил, что в России действует мораторий на смертную казнь, однако тут же добавил: «Но мы готовы обсуждать законопроекты. <...> Решение о смертной казни "нужно на холодную голову принимать"».

Депутат от аннексированного Крыма Шеремет тут же сообщил о намерении направить запрос в Конституционный суд РФ на предмет законных оснований для снятия моратория на смертную казнь в стране.

Любопытно, что сенатор Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни, а внимательно ознакомиться с выступлением председателя Конституционного суда. Ранее он говорил, что возвращение смертной казни невозможно без изменения Конституции РФ.

А вот бессменный председатель КПРФ Геннадий Зюганов сказал, как отрезал: «Слишком много злоупотреблений, в том числе и со стороны правоохранительной системы. Должна быть абсолютно исключительная мера, связанная даже с такого рода событиями».

Российские законы, а точнее, их неисполнение, позволяют легко вернуть смертную казнь.
Российские законы, а точнее, их неисполнение, позволяют легко вернуть смертную казнь. Фото: freepik.com

Возвращение смертной казни является больше политическим, нежели юридическим вопросом, поскольку она законодательно в России не отменялась, считают юристы, опрошенные изданием «Вёрстка».

«В текущем законодательстве у нас есть положения Уголовного кодекса, где  смертная казнь до сих пор числится как вид наказания. Она не отменялась законодательно. У нас нет законодательного акта "об отмене смертной казни". У нас был введен мораторий президентом, КС этому мораторию давал конституционно-правовую интерпретацию», - заявил «Вёрстке» юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков.

По его словам, для возвращения смертной казни достаточно будет формального законодательного процесса с привлечением к нему КС. Аналогичного мнения придерживается и адвокат правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Валерия Ветошкина. По ее словам, власти могут "развернуть на 180 градусов".

«В официальной "смертной казни" нет ни малейшего смысла, - уверен публицист Александр Невзоров. - Русские тюрьмы мучительнее любых гильотин. Депутатское желание вернуть легальную "вышку" диктуется лишь наивным, мелочным садизмом. Ежу понятно, что "террористы" - это просто удачно выпавшая карта. Они предлог. Цель-то другая: политические и прочие "изменники родине". Очень уж депутатам хочется посмотреть, как всякие "Кара-Мурзы и Скочиленки" будут дрыгать ножками в петлях».

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