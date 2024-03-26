Теракт в «Крокус Сити Холле» активизировал среди российских депутатов идею возвращения в стране смертной казни. Сегодня этот вопрос обсуждали в Госдуме, в поддержку предложения высказались сразу несколько депутатов, в том числе и спикер Вячеслав Володин.
Вернется ли в Россию смертная казнь? Госдума покажет
Лидер ЛДПР и экс-претендент на пост президента Леонид Слуцкий уверен, что мораторий на смертную казнь должен быть прерван. «Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь», - цитирует его «Новая газета Европа».
Председатель «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов сообщил, что его партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года, в единый день голосования в России, общенационального референдума о возвращении смертной казни.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин был еще более категоричен. «Не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда. <...> Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени, весь. Давайте мы создадим рабочую группу», - предложил он.
Глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников хотя бы вспомнил, что в России действует мораторий на смертную казнь, однако тут же добавил: «Но мы готовы обсуждать законопроекты. <...> Решение о смертной казни "нужно на холодную голову принимать"».
Депутат от аннексированного Крыма Шеремет тут же сообщил о намерении направить запрос в Конституционный суд РФ на предмет законных оснований для снятия моратория на смертную казнь в стране.
Любопытно, что сенатор Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни, а внимательно ознакомиться с выступлением председателя Конституционного суда. Ранее он говорил, что возвращение смертной казни невозможно без изменения Конституции РФ.
А вот бессменный председатель КПРФ Геннадий Зюганов сказал, как отрезал: «Слишком много злоупотреблений, в том числе и со стороны правоохранительной системы. Должна быть абсолютно исключительная мера, связанная даже с такого рода событиями».
Возвращение смертной казни является больше политическим, нежели юридическим вопросом, поскольку она законодательно в России не отменялась, считают юристы, опрошенные изданием «Вёрстка».
«В текущем законодательстве у нас есть положения Уголовного кодекса, где смертная казнь до сих пор числится как вид наказания. Она не отменялась законодательно. У нас нет законодательного акта "об отмене смертной казни". У нас был введен мораторий президентом, КС этому мораторию давал конституционно-правовую интерпретацию», - заявил «Вёрстке» юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков.
По его словам, для возвращения смертной казни достаточно будет формального законодательного процесса с привлечением к нему КС. Аналогичного мнения придерживается и адвокат правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Валерия Ветошкина. По ее словам, власти могут "развернуть на 180 градусов".
«В официальной "смертной казни" нет ни малейшего смысла, - уверен публицист Александр Невзоров. - Русские тюрьмы мучительнее любых гильотин. Депутатское желание вернуть легальную "вышку" диктуется лишь наивным, мелочным садизмом. Ежу понятно, что "террористы" - это просто удачно выпавшая карта. Они предлог. Цель-то другая: политические и прочие "изменники родине". Очень уж депутатам хочется посмотреть, как всякие "Кара-Мурзы и Скочиленки" будут дрыгать ножками в петлях».
Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, которого дважды пытались отравить, как Алексея Навального, приговорен к 25 годам лишения свободы в России. 33-летнюю российскую художницу Сашу Скочиленко суд РФ приговорил к семи годам колонии по делу о «фейках» об армии из-за антивоенных ценников.