С 1 апреля повысятся пенсии: работающим пенсионерам следует учитывать важный нюанс

По словам руководителя пенсионного отдела Департамента социального страхования Агне Кивисельг, с 1 апреля 2024 года в отношении людей, достигших возраста пенсионера по старости (64 года и 9 месяцев), действует не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 776 евро в месяц.

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«Если пенсия человека составляет менее 776 евро, то неиспользуемую часть не облагаемого подоходным налогом минимума можно применить к другим доходам, таким как заработная плата. Однако, в результате индексации пенсии увеличиваются, и может возникнуть ситуация, когда часть не облагаемого налогом дохода, применяемого к заработной плате, уменьшается», - поясняет Кивисельг.

Например, если пенсия вырастет с 500 до 600 евро, то часть не облагаемого подоходным налогом минимума у человека пенсионного возраста вместо прежних 276 евро составит 176 евро (776-600=176). Таким образом, если ранее работодатель учитывал не облагаемый налогом доход в размере 276 евро, то после индексации эту сумму в заявлении следует изменить. Это позволит избежать ситуации, когда при декларировании доходов придется доплачивать государству подоходный налог.