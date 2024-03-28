Россия знала о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» как минимум с 15 февраля. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Глава украинской разведки: Кремль заранее знал о подготовке теракта в России
«Я вам скажу больше, эта информация прошла через разведывательное управление группировки в Сирии, - добавил Буданов. - Оттуда она пошла в Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странно все материализовалось из ниоткуда».
По его словам, Россия знала, откуда придут боевые группы, через какие две страны они перемещались на территорию РФ.
«Зачем они допустили, чтобы это случилось - есть несколько вариантов, - рассуждает Буданов. - Первый - это, как у них принято, внутренняя борьба, чтобы сейчас снять несколько высокопоставленных лиц. Другой вариант - они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину».
Начальник ГУР МО Украины отметил, что в Кремле уже трижды менялись версии происшествия в подмосковном «Крокус Сити Холле», пытаясь как-то привязать к теракту так называемый «украинский след».
«Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который там обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы коснулись этого болезненного вопроса, хотя это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей», - заявил Кирилл Буданов.
Шеф украинской разведки добавил, что Россия сама посеяла хаос и уверенно считала, будто сможет его контролировать.
«Есть такое постоянное выражение, даже истина. Она в среде спецслужб всегда функционирует: все пытаются создать контролируемый хаос. Абсолютно все более-менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла сделать его контролируемым. То же самое произошло и здесь», - подытожил начальник ГУР МО Украины.
Ранее сообщалось, что США делились с российскими властями информацией о готовившемся в Москве теракте. Об этом, в частности, говорила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. Владимир Путин назвал эти предупреждения провокацией и шантажом.
19 марта Путин провел заседание коллегии ФСБ, на котором сравнил предупреждения Запада с шантажом. «Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», - в частности, сказал он.
Вчера МЧС России опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Пока в списке значатся 143 фамилии. Согласно официальным данным, при нападения на концертный зал также пострадали 360 человек, включая 11 детей.
Следственный комитет сообщал, что получил 143 заявления от потерпевших о «пропаже» их родных или близких в результате теракта.