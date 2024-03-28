Глава украинской разведки: Кремль заранее знал о подготовке теракта в России

«Я вам скажу больше, эта информация прошла через разведывательное управление группировки в Сирии, - добавил Буданов. - Оттуда она пошла в Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странно все материализовалось из ниоткуда».

По его словам, Россия знала, откуда придут боевые группы, через какие две страны они перемещались на территорию РФ.

«Зачем они допустили, чтобы это случилось - есть несколько вариантов, - рассуждает Буданов. - Первый - это, как у них принято, внутренняя борьба, чтобы сейчас снять несколько высокопоставленных лиц. Другой вариант - они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину».

Начальник ГУР МО Украины отметил, что в Кремле уже трижды менялись версии происшествия в подмосковном «Крокус Сити Холле», пытаясь как-то привязать к теракту так называемый «украинский след».

«Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который там обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы коснулись этого болезненного вопроса, хотя это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей», - заявил Кирилл Буданов.

Шеф украинской разведки добавил, что Россия сама посеяла хаос и уверенно считала, будто сможет его контролировать.