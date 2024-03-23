Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дождь» на пальцах объяснил, почему Украина не может стоять за терактом в Москве.

«У нас более двух лет идет масштабная война, в которой Россия выступает в роли агрессора и использует террористические компоненты для масштабного убийства гражданского населения в Украине. Мы рассматриваем правительство РФ как террористическое и хотим добиться его юридического преследования. Целесообразность террористического акта для Украины максимально отрицательная. У нас есть проукраинская коалиция, в рамках которой мы имеем хорошие синхронизированные отношения с партнерами. И для нас важна поставка оружия, которая определяется качественными переговорными площадками, для того, чтобы на поле боя доказать несостоятельность претензий России на украинское государство. Поэтому ни малейшего смысла, ни потребности в совершении каких-либо террористических действий на территории Москвы, которые не решают проблему войны и мира, для Украины не существует», - сказал Подоляк.

Украинский след, действительно, есть, но он в другом, пишут аналитики. По мнению эксперта по религии и экстремизму Николая Митрохина, Россия проспала теракт, потому что профильные сотрудники заняты не безопасностью дома, а войной за рубежом.

«Терракт в "Крокус сити" выявил полную импотенцию российских спецслужб (не сумевших его предотвратить), Росгвардии (оставивших такой крупны объект с высокой посещаемостью без какой либо охраны и даже без помповиков у частных охранников), и всей правоохранительной системы - которая к месту массовой бойни на МКАДе полтора часа перебрасывала свой спецназ, которого, как это не странно оказалось слишком мало и пришлось везти еще и еще, - говорит Митрохин. - Где вертолеты для оперативной переброски подразделений в условиях московского мегаполиса в критические точки? Где броневики? Где собственно все эти накачанные суровые парни с видеороликов? Известно где - сгорели со своими машинами на дорогах Киевской области, сидят в подземных норах под Донецком, стоят на постах в Луганской области. Охраняли или охраняют "безопасность российских граждан" не там где есть реальная опасность, а там, где захотелось повоевать безумному "президенту". Соболезнования всем семьям погибших. Судя по видео речь пойдет о сотнях жертв».

Меж тем российская пропагандистская партия ЛДПР уже готовит предложения по усилению мер безопасности после теракта в «Крокусе». Ряд экспертов не исключает, что трагические события в Москве могут стать поводом ко второй волне мобилизации.

Буквально вчера независимые журналисты сообщили, что Россия 25 марта может объявить «мобилизацию 2.0». Всего в ближайшее время планируют набрать в армию минимум 300 тысяч человек - все они должны будут отправиться воевать в Украину.