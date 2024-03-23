США делились с российскими властями информацией о готовившемся в Москве теракте. Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. Владимир Путин назвал эти предупреждения провокацией и шантажом.
По словам Уотсон, которую цитируют российские СМИ, США получили информацию о подготовке террористической атаки в местах массового скопления людей в Москве в марте и делились этой информаций с Россией, основываясь на практике об «обязательном предупреждении» в таких случаях.
Помимо этого, в начале марта дипломаты США, которые продолжают работать в России, опубликовали предостережение о вероятности проведения в Москве террористических актов в ближайшие дни.
Предупреждения о терактах разместили на своих сайтах МИД Великобритании и консульское бюро Госдепа США. В этих сообщениях вероятность теракта в Москве оценивалась как «неизбежная».
Тогда российские власти никак не отреагировали на этот шаг. Одна лишь глава пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян в свойственной ей манере сообщила: «Недорогие "партнеры"! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет - то это пособничество».
Позже стало известно, что США действительно передали российской стороне данные о подготовке теракта, об этом сообщал «Тасс» со ссылкой на источник в российской спецслужбе. Как утверждал источник агентства, переданная Вашингтоном информация имела общий характер и не содержала конкретики.
19 марта Путин провел заседание коллегии ФСБ, на котором сравнил предупреждения Запада с шантажом. «Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», - в частности, сказал он.
После теракта в «Крокус Сити Холле» Белый дом заявил, что США не обладали заблаговременно информацией о трагедии именно в «Крокус Сити Холле». Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой в Москве.
Теракт, совершенный вчера, сопоставим с «Норд-Остом», Бесланом и нападением на Буденновск. Об этом сообщили в Совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Однако ветераны «Альфы» обратили внимание, что раньше террористы выдвигали какие-то требования.
Как показывает практика, теракты начала нулевых всегда затем использовались Путиным для оправдания мер по усилению авторитаризма. Сам приход Путина к власти начался с терактов в России, когда ФСБ, не предоставляя доказательств, заявляла о чеченских террористах, после чего была развязана вторая чеченская война.
Меж тем сегодня российское ФСБ уже утверждает, что «террористы планировали перейти российско-украинскую границу», а в провластных российских СМИ разгоняется «версия» о причастности к теракту Украины. Представитель МИД России Мария Захарова уже посетовала на то, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции», - уверена она.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дождь» на пальцах объяснил, почему Украина не может стоять за терактом в Москве.
«У нас более двух лет идет масштабная война, в которой Россия выступает в роли агрессора и использует террористические компоненты для масштабного убийства гражданского населения в Украине. Мы рассматриваем правительство РФ как террористическое и хотим добиться его юридического преследования. Целесообразность террористического акта для Украины максимально отрицательная. У нас есть проукраинская коалиция, в рамках которой мы имеем хорошие синхронизированные отношения с партнерами. И для нас важна поставка оружия, которая определяется качественными переговорными площадками, для того, чтобы на поле боя доказать несостоятельность претензий России на украинское государство. Поэтому ни малейшего смысла, ни потребности в совершении каких-либо террористических действий на территории Москвы, которые не решают проблему войны и мира, для Украины не существует», - сказал Подоляк.
Украинский след, действительно, есть, но он в другом, пишут аналитики. По мнению эксперта по религии и экстремизму Николая Митрохина, Россия проспала теракт, потому что профильные сотрудники заняты не безопасностью дома, а войной за рубежом.
«Терракт в "Крокус сити" выявил полную импотенцию российских спецслужб (не сумевших его предотвратить), Росгвардии (оставивших такой крупны объект с высокой посещаемостью без какой либо охраны и даже без помповиков у частных охранников), и всей правоохранительной системы - которая к месту массовой бойни на МКАДе полтора часа перебрасывала свой спецназ, которого, как это не странно оказалось слишком мало и пришлось везти еще и еще, - говорит Митрохин. - Где вертолеты для оперативной переброски подразделений в условиях московского мегаполиса в критические точки? Где броневики? Где собственно все эти накачанные суровые парни с видеороликов? Известно где - сгорели со своими машинами на дорогах Киевской области, сидят в подземных норах под Донецком, стоят на постах в Луганской области. Охраняли или охраняют "безопасность российских граждан" не там где есть реальная опасность, а там, где захотелось повоевать безумному "президенту". Соболезнования всем семьям погибших. Судя по видео речь пойдет о сотнях жертв».
Меж тем российская пропагандистская партия ЛДПР уже готовит предложения по усилению мер безопасности после теракта в «Крокусе». Ряд экспертов не исключает, что трагические события в Москве могут стать поводом ко второй волне мобилизации.
Буквально вчера независимые журналисты сообщили, что Россия 25 марта может объявить «мобилизацию 2.0». Всего в ближайшее время планируют набрать в армию минимум 300 тысяч человек - все они должны будут отправиться воевать в Украину.