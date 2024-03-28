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Визит Зеленского в Эстонию: правительство возместит МВД расходы в 350 000 евро

BNS
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Владимир Зеленский во время выстуления перед Рийгикогу.
Владимир Зеленский во время выстуления перед Рийгикогу. Фото: Eero Vabamägi

Правительство выделит из резерва 357 213 евро Министерству внутренних дел на покрытие расходов, связанных с обеспечением безопасности визита президента Украины Владимира Зеленского.

Исходя из оценки угроз, полиция приняла более эффективные меры по обеспечению безопасности объектов, связанных с посещением, а также по личной охране и пограничному контролю.

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В целях снижения трансграничных угроз к пересекающим внутреннюю Шенгенскую границу лицам были применены дополнительные шенгенские компенсационные меры.

Безопасности президента Украины помогали полиции обеспечивать Спасательный департамент, Полиция безопасности, Центр тревоги, Налогов-таможенный департамент и Силы обороны.

Владимир Зеленский посетил Эстонию в январе этого года.

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