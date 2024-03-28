Если не Осиновский, то кто? Рассмотрим возможных кандидатов на пост мэра Таллинна

Во вторник, 26 марта, на внеочередном заседании Таллиннское горсобрание вынесло вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия). А главный кандидат на пост мэра Евгений Осиновский пока не спешит заявлять о твердом желании занять на эту должность. В СМИ начали мелькать имена разных политиков, в связи с чем редакция Rus.Postimees решила поразмышлять, кто же еще может стать главой Таллинна.