Если не Осиновский, то кто? Рассмотрим возможных кандидатов на пост мэра Таллинна

Во вторник, 26 марта, на внеочередном заседании Таллиннское горсобрание вынесло вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия). А главный кандидат на пост мэра Евгений Осиновский пока не спешит заявлять о твердом желании занять на эту должность. В СМИ начали мелькать имена разных политиков, в связи с чем редакция Rus.Postimees решила поразмышлять, кто же еще может стать главой Таллинна.
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Вотум недоверия Кылварту поддержал 41 депутат. Воздержались двое присутствовавших в зале. Горсобрание сразу же избрало исполняющего обязанности мэра, им стала представляющая Социал-демократическую партию Мадле Липпус. Она получила сорок голосов.