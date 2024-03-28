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Если не Осиновский, то кто? Рассмотрим возможных кандидатов на пост мэра Таллинна

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Евгений Осиновский.
Евгений Осиновский. Фото: Mihkel Maripuu

Во вторник, 26 марта, на внеочередном заседании Таллиннское горсобрание вынесло вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия). А главный кандидат на пост мэра Евгений Осиновский пока не спешит заявлять о твердом желании занять на эту должность. В СМИ начали мелькать имена разных политиков, в связи с чем редакция Rus.Postimees решила поразмышлять, кто же еще может стать главой Таллинна.

Вотум недоверия Кылварту поддержал 41 депутат. Воздержались двое присутствовавших в зале. Горсобрание сразу же избрало исполняющего обязанности мэра, им стала представляющая Социал-демократическую партию Мадле Липпус. Она получила сорок голосов.

Пообщаться с Мадле Липпус редакции не удалось, но ее однопартиец Раймонд Кальюлайд заявил, что решение о наиболее подходящем кандидате будут принимать те люди, которые соберут в Таллинне новую коалицию.

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