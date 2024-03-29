«Россия признала свой провал»: ИГ прокомментировало реакцию властей РФ на теракт в «Крокус Сити Холле»

«После громкого поражения Россия не нашла иного выбора, кроме как направить "обвинения в сговоре" против своих противников в "западном лагере", чтобы уклониться от признания своего великого провала перед лицом муджахидов», - привел Сулейманов цитату из статьи.

Помимо этого, издание террористов заявляет, что нападавшие обладали достаточным количеством оружия для совершения еще большего количества убийств и дальнейшей перестрелки с силовиками, которые прибыли бы на место теракта. Однако неисправность некоторых орудий вынудила боевиков спешно покинуть «Крокус Сити Холл», цитирует издание Сулейманов.

Комментируя недавние признания задержанных, «Ан-Наба» отмечает, что «Россия очень заинтересована в том, чтобы допрашивать пленных таким образом, чтобы это служило политическим конфликтам с ее противниками и прикрывало потери, нанесенные ей муджахидами».

При этом в отчете ИГ теракт в «Крокус Сити Холле» не приписывается ячейке «Вилаят Хорасан». Как отметил Сулейманов, в инфографике Россия выделена отдельной строчкой, где в графе «убитые и раненные» указана цифра 500. Боевикам «Вилаят Хорасан», согласно статистике ИГ, удалось убить или ранить 44 человек.

Напомним, что на этой неделе в интервью Rus.Postimees Сулейманов, который лично работал в Афганистане, рассказал, как теракт в Москве влияет на безопасность Эстонии, кого и почему вербуют террористы, которые взяли на себя ответственность за бойню 22 марта, и что не так с объяснениями властей РФ. Читайте подробнее: