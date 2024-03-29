На летнее время перешли все страны ЕС, поскольку в интересах единой работы внутреннего рынка по всему Евросоюзу действуют одинаковые число и время начала и конца летнего времени.

В 2019 году Еврокомиссия выступила с предложением перейти на общее время и прекратить переводить стрелки часов, однако когда началась пандемия Covid-19, общее видение достигнуто не было и дискуссии прекратились.

Зимнее время вновь вступит в силу в последнее воскресенье октября в 4 часа, после чего стрелки часов будут переведены на один час назад.

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