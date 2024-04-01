С 1 апреля в Эстонии значительно выросли пенсии
Сумма народной пенсии с апреля составляет 372,05 евро (ранее – 336,39). Базовая часть пенсии выросла с 317,9 до 354,98 евро.
С учетом индексации пенсионеры со стажем в 15 лет будут получать в месяц 497,67 евро, с 30-летним стажем – 640,35 евро, с 44-летним стажем – 773,52 евро.
Помимо пенсий, с 1 апреля будет произведен перерасчет суточной ставки пособия по нетрудоспособности. Размер месячного пособия при полной нетрудоспособности составит 617,15 евро.