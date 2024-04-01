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С 1 апреля в Эстонии значительно выросли пенсии

rus.postimees.ee
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Пенсия. Иллюстративное фото.
Пенсия. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

В результате индексации с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 10,6%, пишет Rus.ERR.

Сумма народной пенсии с апреля составляет 372,05 евро (ранее – 336,39). Базовая часть пенсии выросла с 317,9 до 354,98 евро.

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С учетом индексации пенсионеры со стажем в 15 лет будут получать в месяц 497,67 евро, с 30-летним стажем – 640,35 евро, с 44-летним стажем – 773,52 евро.

Помимо пенсий, с 1 апреля будет произведен перерасчет суточной ставки пособия по нетрудоспособности. Размер месячного пособия при полной нетрудоспособности составит 617,15 евро.

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