С 1 апреля в Эстонии значительно выросли пенсии

Сумма народной пенсии с апреля составляет 372,05 евро (ранее – 336,39). Базовая часть пенсии выросла с 317,9 до 354,98 евро.

С учетом индексации пенсионеры со стажем в 15 лет будут получать в месяц 497,67 евро, с 30-летним стажем – 640,35 евро, с 44-летним стажем – 773,52 евро.